Bayern Munich dễ dàng vùi dập Pafos 5-1 nhờ phong độ chói sáng của Harry Kane, qua đó vươn lên ngôi đầu bảng Champions League 2025/26.
Nguồn ảnh: 433, Uefa, Real Madrid FC
|Kết quả
|League Stage - 2
|30/09/2025 23:45:00
|Kairat Almaty 0 - 5 Real Madrid
|30/09/2025 23:45:00
|Atalanta 2 - 1 Club Brugge KV
|01/10/2025 02:00:00
|Atletico Madrid 5 - 1 Eintracht Frankfurt
|01/10/2025 02:00:00
|Marseille 4 - 0 Ajax
|01/10/2025 02:00:00
|Chelsea 1 - 0 Benfica
|01/10/2025 02:00:00
|Inter 3 - 0 Slavia Praha
|01/10/2025 02:00:00
|Bodo/Glimt 2 - 2 Tottenham
|01/10/2025 02:00:00
|Pafos 1 - 5 Bayern Munich
|01/10/2025 02:00:00
|Galatasaray 1 - 0 Liverpool
Tottenham trải qua 90 phút đầy kịch tính trên sân của Bodo/Glimt, nơi những bàn thắng, tình huống VAR gây tranh cãi và sai lầm của đối thủ khiến trận đấu trở thành một màn rượt đuổi cảm xúc.
Liverpool nếm trái đắng trong chuyến hành quân đến sân của Galatasaray, khi Osimhen ghi bàn duy nhất cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.
Bàn phản lưới của Richard Rios khiến Benfica của HLV Mourinho chịu thất bại 0-1 trước Chelsea, trong cuộc đối đầu ở Stamford Bridge.
