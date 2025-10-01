G2HJpLWXQAAfZRO.jpeg
Đội hình ra sân của Real Madrid
editorial_uefa_com fbl eur c1 kairat_almaty real_madrid (3).jpg
Đội bóng Hoàng gia áp đảo từ đầu, khiến đội chủ nhà phải phòng ngự co cụm
G2HFOJ4XoAEbCTP.jpeg
Bàn thắng mở tỷ số đến với Mbappe từ chấm phạt đền
G2HIk1vXgAM0uVV.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Real Madrid
G2HPeR7XIAAZsHv.jpeg
Sang hiệp hai, Mbappe bứt xuống tốc độ rồi bấm bóng qua người thủ môn nhân đôi cách biệt
G2HQpvaXsAAWaSt.jpeg
Tiền đạo người Pháp đang trình diễn phong độ siêu ấn tượng
editorial_uefa_com fbl eur c1 kairat_almaty real_madrid (4).jpg
Phút 74, Mbappe hoàn tất cú hat-trick với pha kết thúc bên ngoài vòng cấm
G2HVNCmXoAA37Ry.jpeg
Đội bóng Hoàng gia chưa dừng lại, Camavinga đánh đầu cự ly gần nâng tỷ số lên 4-0
G2HXDeyXkAAR2iD.jpeg
Brahim Diaz ghi bàn "chốt hạ" phút bù giờ
G2HYLdNWcAAs10i.jpeg
Chiến thắng giòn giã của Real Madrid

Nguồn ảnh: 433, Uefa, Real Madrid FC

Kết quả
League Stage - 2
30/09/2025 23:45:00 Kairat Almaty 0 - 5 Real Madrid
30/09/2025 23:45:00 Atalanta 2 - 1 Club Brugge KV
01/10/2025 02:00:00 Atletico Madrid 5 - 1 Eintracht Frankfurt
01/10/2025 02:00:00 Marseille 4 - 0 Ajax
01/10/2025 02:00:00 Chelsea 1 - 0 Benfica
01/10/2025 02:00:00 Inter 3 - 0 Slavia Praha
01/10/2025 02:00:00 Bodo/Glimt 2 - 2 Tottenham
01/10/2025 02:00:00 Pafos 1 - 5 Bayern Munich
01/10/2025 02:00:00 Galatasaray 1 - 0 Liverpool
