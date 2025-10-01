Thị trường chuyển nhượng mùa Đông có thể chứng kiến một thương vụ gây chấn động, khi MU được cho là đang tăng tốc trong nỗ lực chiêu mộ “thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ” Arda Guler từ Real Madrid.

Sự quan tâm của “Quỷ đỏ” không hề bất ngờ. Dưới thời HLV Xabi Alonso, Guler đã có một màn trình diễn bùng nổ trong giai đoạn khởi đầu mùa giải 2025/26.

MU có ý định lấy Arda Guler. Ảnh: RMCF

Tính đến cuối tháng 9, tiền vệ tấn công 20 tuổi này ghi 3 bàn và có 3 kiến tạo (4 kiến tạo, nếu tính cả Champions League) chỉ sau 7 trận tại La Liga, giúp anh giành giải Cầu thủ U23 xuất sắc nhất tháng 9.

Hiệu suất ấn tượng này là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy tiềm năng phi thường và khả năng tạo đột biến của Guler.

Tuy nhiên, giới thạo tin cho rằng tương lai của Guler tại Bernabeu có thể bị ảnh hưởng khi Jude Bellingham chuẩn bị hồi phục hoàn toàn sau chấn thương và trở lại đội hình chính.

Bellingham có thể làm giảm đáng kể số phút thi đấu của Guler, một kịch bản mà MU sẵn sàng tận dụng.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha tiết lộ, MU dự kiến gửi một đề xuất không thể từ chối tới Real Madrid: thương vụ trao đổi cầu thủ có giá trị lớn.

Theo đó, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng đưa Kobbie Mainoo vào bàn đàm phán. Tài năng trẻ người Anh bị bỏ rơi thời gian qua, nhưng luôn được nhắc đến tại Madrid.

Nếu thương vụ thành công, đây là một trong những tiếng vang của MU trên thị trường chuyển nhượng, đồng thời cho thấy quyết tâm Quỷ đỏ trong việc xây dựng đội hình trẻ và giàu sức chiến đấu.

Ngoài ra, Arsenal và Newcastle cũng cử tuyển trạch viên theo dõi kỹ bước tiến của Arda Guler.