Chuyến hành quân đến Kazakhstan xa xôi, gặp chủ nhà Kairat của thầy trò Xabi Alonso gặt kết quả mỹ mãn, sau trận thua thảm họa 2-5 Atletico ở derby Madrid.

Mbappe đang có phong độ ngoạn mục, ghi 13 bàn sau 9 trận cho Real Madrid mùa này. Ảnh: B/R Football

Kylian Mbappe lại là ngôi sao sáng nhất đội, định đoạt cuộc chơi cho Real Madrid, ghi cả 3 bàn đầu vào các phút 25, 52 và 73, trước khi Camavinga cùng Brahim Diaz – đều vào sân từ ghế dự bị, lần lượt lập công ở phút 83 và 90+3.

Góp công lớn giúp Real Madrid thắng tưng bừng 5-0 Kairat, Mbappe đánh dấu hàng loạt mốc ấn tượng ở Champions League: có 4 hat-trick ở sân chơi này, ngang Kazim Benzema. Và theo thống kê của StatMuse, ngôi sao Real Madrid là cầu thủ thứ 6 trong lịch sử ghi được 60 bàn trở lên tại Cúp C1.

Năm cái tên còn lại trong nhóm ‘siêu đẳng’ này chính là Ronaldo, Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema và Raul.

Chân sút 26 tuổi ghi 5 bàn sau 2 trận ở Cúp C1, khao khát chinh phục chiếc cúp tai voi đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: B/R Football

Trong mùa giải thứ 2 với Real Madrid, Mbappe cho thấy còn đáng sợ hơn, khi hiện đã có 13 bàn sau 9 trận. Tính đến nay, chỉ trận Real Madrid 2-1 Mallorca là Mbappe không điền tên lên bảng điện tử, dù thực tế anh 2 lần làm tung lưới đối phương – không được công nhận vì lỗi việt vị.

Đáng chú ý, Mbappe ghi cả 5 bàn đầu tiên cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở Champions League!

Phong độ ngoạn mục của Mbappe khiến người hâm mộ Real Madrid ngất ngây, và đều chung cảm nhận anh đang hướng đến chiếc cúp tai voi đầu tiên trong sự nghiệp và cả danh hiệu La Liga, với quyết tâm hơn bao giờ.