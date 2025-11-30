Một đêm nữa Rafael Leao lại vượt lên trên tất cả. AC Milan thắng tối thiểu Lazio 1-0 trên sân nhà San Siro trong khuôn khổ vòng 13 Serie A 2025/26.

Chiến thắng này đưa Milan lên ngôi đầu bảng Serie A, trong lúc chờ đợi kết quả trận AS Roma đối đầu ĐKVĐ Napoli (2h45 ngày 1/12).

Milan có chiến thắng quan trọng nhờ dấu ấn Leao. Ảnh: Lega Serie A

Milan đang tận hưởng một Leao hiệu quả nhất sau khi hồi phục chấn thương, bên cạnh giá trị mà Luka Modric và Adrien Rabiot mang lại.

Ở San Siro, Lazio mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Phút thứ 2, trong pha dàn xếp đá phạt, trung vệ Gila đánh đầu hiểm nhưng Mike Maignan bay người đẩy bóng leo xà ngang ra ngoài.

Lazio thi đấu chủ động, khiến HLV Max Allegri đứng ngồi không yên ở khu kỹ thuật, liên tục phải đưa ra những chỉ đạo các học trò tập trung.

Sau hơn nửa giờ thi đấu, Zaccagni thoát khỏi sự đeo bám của trung vệ Tomori rồi dứt điểm góc hẹp, khiến Maignan một lần nữa phải làm việc vất vả.

Gần cuối hiệp 1, Milan mới có pha bóng nguy hiểm đầu tiên. Từ quả tạt của Davide Bartesaghi bên cánh trái, Nkunku đánh đầu không chính xác nhưng trở thành đường kiến tạo để Tomori tung cú sút đi chệch cột dọc.

Sau giờ nghỉ, thế trận không có gì thay đổi. Tuyến giữa của Milan gặp khó khăn trong việc kiểm soát nhịp độ.

Thế nhưng, phút 51, Rossoneri cho thấy chất lượng đội hình với pha bóng làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Luka Modric triển khai tấn công trung lộ, bóng được mở ra phải để Tomori căng ngang giúp Leao băng vào dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Ivan Provedel. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có pha lập công thứ 5, vươn lên nhóm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Serie A.

Sau bàn thắng, Milan như lột xác. Rossoneri chơi giàu sinh khí và tốc độ hơn với những pha bóng đáng chú ý của Rabiot hay Leao.

Tomori xuất sắc nhất trận. Ảnh: Lega Serie A

Lazio thiếu đi tốc độ như đầu trận, dù HLV Sarri thực hiện một loạt sự thay đổi về nhân sự.

Những phút cuối, đội bóng thủ đô vùng lên. Dù vậy, hàng thủ Milan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong thời gian bù giờ, tranh cãi nổ ra khi trọng tài xác định Pavlovic để bóng chạm tay trong vòng cấm và cho Lazio hưởng phạt đền.

Trận đấu trở nên căng thẳng với chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho HLV Allegri vì lỗi phản ứng. Sau khi xem VAR, trọng tài hủy phạt đền vì nhận định Pavlovic bị phạm lỗi trước đó.

Cuộc chiến khép lại trong hỗn loạn và tranh cãi. Milan giành 3 điểm nhờ Leao tỏa sáng – bàn thứ 2 trong 3 trận Serie A gần nhất của anh.

Ở trận đấu trước đó, Kenan Yildiz tỏa sáng với cú đúp giúp Juventus ngược dòng thắng Cagliari 2-1.

Ghi bàn: Rafael Leao 51’.