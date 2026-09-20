Kết quả bóng đá hôm nay

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KÊNH TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 5

19/09  18:30

 Tottenham 2-3 Aston Villa

FPT Play

19/09  21:00

 Brighton 3-0 Arsenal

FPT Play
Everton 1-0 Ipswich Town

FPT Play
Newcastle 2-1 Hull City

FPT Play

19/09  23:30

 Nottingham 0-1 Coventry

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6

19/09  19:00

 Osasuna 1-1 Rayo Vallecano

On Sports / SCTV22

19/09  19:15

 Bilbao 0-0 Alaves

On Sports+ / SCTV22

19/09  23:30

 Celta Vigo 5-0 Racing Santander

ON Sports News / SCTV22

20/09  02:00

 Sevilla 1-3 Barcelona

ON Football / SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 5

19/09  20:00

 Bologna 1-1 Torino

ON Football / VTVcab ON
Udinese 0-1 Cagliari

ON Sports+ / VTVcab ON

19/09  23:00

 AS Roma 2-2 Inter Milan

ON Football / VTVcab ON

20/09  01:45

 Venezia 0-2 Lazio

ON Sports News / VTVcab ON

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4

19/09  20:30

Monchengladbach 3-4 Mainz 05

Frankfurt 2-2 Freiburg

Hamburger 1-1 Cologne

Werder Bremen 3-2 Augsburg

19/09  23:30

 Stuttgart 0-1 Dortmund

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 5

19/09  22:15

Paris FC 2-1 Strasbourg

ON Sports / VTVcab ON

20/09  01:45

Angers 2-0 Troyes

 VTVcab ON

Le Mans 2-1 Lorient

ON Sports+ / VTVcab ON
Lyon 4-0 Rennes

ON Football / VTVcab ON

Toulouse 3-2 Le Havre

ON Sports News / VTVcab ON