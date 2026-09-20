|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 5
|
19/09 18:30
|Tottenham 2-3 Aston Villa
|
FPT Play
|
19/09 21:00
|Brighton 3-0 Arsenal
|
FPT Play
|Everton 1-0 Ipswich Town
|
FPT Play
|Newcastle 2-1 Hull City
|
FPT Play
|
19/09 23:30
|Nottingham 0-1 Coventry
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6
|
19/09 19:00
|Osasuna 1-1 Rayo Vallecano
|
On Sports / SCTV22
|
19/09 19:15
|Bilbao 0-0 Alaves
|
On Sports+ / SCTV22
|
19/09 23:30
|Celta Vigo 5-0 Racing Santander
|
ON Sports News / SCTV22
|
20/09 02:00
|Sevilla 1-3 Barcelona
|
ON Football / SCTV15
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 5
|
19/09 20:00
|Bologna 1-1 Torino
|
ON Football / VTVcab ON
|Udinese 0-1 Cagliari
|
ON Sports+ / VTVcab ON
|
19/09 23:00
|AS Roma 2-2 Inter Milan
|
ON Football / VTVcab ON
|
20/09 01:45
|Venezia 0-2 Lazio
|
ON Sports News / VTVcab ON
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 4
|
19/09 20:30
|
Monchengladbach 3-4 Mainz 05
|Frankfurt 2-2 Freiburg
|
Hamburger 1-1 Cologne
|
Werder Bremen 3-2 Augsburg
|
19/09 23:30
|Stuttgart 0-1 Dortmund
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 5
|
19/09 22:15
|
Paris FC 2-1 Strasbourg
|
ON Sports / VTVcab ON
|
20/09 01:45
|
Angers 2-0 Troyes
|
VTVcab ON
|
Le Mans 2-1 Lorient
|
ON Sports+ / VTVcab ON
|Lyon 4-0 Rennes
|
ON Football / VTVcab ON
|
Toulouse 3-2 Le Havre
|
ON Sports News / VTVcab ON
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
- Công nghiệp hỗ trợ
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- Đính chính
- 24h qua
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn