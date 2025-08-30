Thể Công Viettel tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong mùa giải mới V-League 2025/26, khi vượt qua đối thủ Becamex TP.HCM.

Đội quân của HLV Popov trải qua hiệp 1 thi đấu bế tắc, khi Becamex TP.HCM chủ động phòng ngự thấp và có những pha phản công khá nguy hiểm.

Tiến Dũng góp công vào chiến thắng của Thể Công Viettel

Sau giờ nghỉ, với thế trận áp đảo, Thể Công Viettel liên tiếp ghi 2 bàn. Đội chủ nhà thành công với giải pháp tạt cánh, đặc biệt là những pha căng ngang của Tiến Anh.

Thể Công Viettel có cùng 7 điểm với Công An Hà Nội, kém đội đầu bảng Ninh Bình 2 điểm.

Ghi bàn: Pedro Henrique 59', Bùi Tiến Dũng 64'.

Đội hình xuất phát:

Thể Công Viettel: Văn Việt; Tiến Anh, Tiến Dũng, Colonna Kyle, Phan Tuấn Tài, Văn Khang, Viết Tú, Nhật Nam, Wesley Nata, Lucao, Pedro Henrique.

Becamex TP.HCM: Minh Toàn; Minh Trọng, Schmidt, Zlatkovic Milos, Tùng Quốc, Minh Khoa, Văn Anh, Hugo Alves, Quốc Khánh, Ogochukwu, Minh Bình.

VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thể Công Viettel vs Becamex TP.HCM: