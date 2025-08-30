Thể Công Viettel tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong mùa giải mới V-League 2025/26, khi vượt qua đối thủ Becamex TP.HCM.
Đội quân của HLV Popov trải qua hiệp 1 thi đấu bế tắc, khi Becamex TP.HCM chủ động phòng ngự thấp và có những pha phản công khá nguy hiểm.
Sau giờ nghỉ, với thế trận áp đảo, Thể Công Viettel liên tiếp ghi 2 bàn. Đội chủ nhà thành công với giải pháp tạt cánh, đặc biệt là những pha căng ngang của Tiến Anh.
Thể Công Viettel có cùng 7 điểm với Công An Hà Nội, kém đội đầu bảng Ninh Bình 2 điểm.
Ghi bàn: Pedro Henrique 59', Bùi Tiến Dũng 64'.
Đội hình xuất phát:
Thể Công Viettel: Văn Việt; Tiến Anh, Tiến Dũng, Colonna Kyle, Phan Tuấn Tài, Văn Khang, Viết Tú, Nhật Nam, Wesley Nata, Lucao, Pedro Henrique.
Becamex TP.HCM: Minh Toàn; Minh Trọng, Schmidt, Zlatkovic Milos, Tùng Quốc, Minh Khoa, Văn Anh, Hugo Alves, Quốc Khánh, Ogochukwu, Minh Bình.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Thể Công Viettel vs Becamex TP.HCM:
90'+3
Hết giờ! Thể Công Viettel 2-0 Becamex TP.HCM!
Bùng nổ trong hiệp 2, với những pha tạt bóng hiệu quả, đội quân của HLV Popov ghi liên tiếp 2 bàn thắng đều từ đánh đầu.
90'
Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. Hy vọng cho Becamex TP.HCM không nhiều.
87'
Becamex TP.HCM nỗ lực đẩy đội hình lên cao tấn công. HLV Anh Đức cũng đưa ra điều chỉnh để tìm kiếm bàn thắng.
82'
Thể Công Viettel phản công nhanh, Minh Toàn kịp băng lên phá bóng trước khi Damian Vu có thể dứt điểm.
79'
Lucao nỗ lực nhảy lên đánh đầu nhưng không thành công. Minh Toàn dễ dàng bắt gọn bóng.
74'
Không vào! Văn Việt chuyền bất cẩn, cầu thủ vào thay người Origbaajo Ismaila cắt được, Việt Cường nhanh chân dứt điểm chệch cột dọc.
72'
Pedro Henrique xử lý kỹ thuật trước khi tung cú sút ngoài vòng cấm, Schmidt và 2 cầu thủ Becamex khác kịp áp sát truy cản chịu phạt góc.
64'
Bàn thắng! 2-0 cho Thể Công Viettel! Bùi Tiến Dũng! Từ điểm đá phạt chếch bên cánh trái, Tiến Anh thực hiện đường chuyền để trung vệ Tiến Dũng bật lên đánh đầu ghi siêu phẩm.
59'
Bàn thắng! Thể Công Viettel dẫn 1-0! Pedro Henrique! Đội chủ nhà tấn công nhanh, Khuất Văn Khang bứt phá bên cánh trái xuống sát biên ngang rồi tạt vào vòng cấm, Pedro đánh đầu hiểm hạ gục Minh Toàn.
56'
Lucao xâm nhập vòng cấm, nhưng Minh Toàn khép góc khiến anh không thể dứt điểm. Đường chuyền ngang sau đó không có đồng đội nào băng vào.
54'
Không vào! Pedro Henrique đột phá trên rìa vòng cấm rồi tung cú sút chìm chân trái, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
51'
Cầu thủ vào thay người tung cú đá góc hẹp, sau pha chuyền bóng của Pedro, nhưng không thắng được Minh Toàn.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+2
Hiệp 1 kết thúc! Thể Công Viettel 0-0 Becamex TP.HCM!
Đội khách xây dựng thế trận phòng ngự phản công rất hiệu quả. Thể Công Viettel chỉ có cơ hội tốt đến từ nỗ lực cá nhân của Pedro Henrique, nhưng bóng tìm đến cột dọc.
45'+1
Đội chủ nhà phối hợp mạo hiểm khi đối thủ áp sát, thủ môn Văn Việt kịp băng về phá bóng cận thành.
45'
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
42'
Nguy hiểm! Becamex TP.HCM phản công rất nhanh, Hugo Alves phối hợp với Văn Anh và căng ngang thuận lợi nhưng Ogochukwu băng vào không thể dứt điểm.
39'
Bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân đội khách trong ít phút vừa qua. Dù vậy, Thể Công Viettel vẫn thiếu đột biến trong khâu xử lý cuối cùng.
31'
Nguy hiểm! Schmidt chuyền dài từ sân nhà chính xác, Văn Anh phá bẫy việt vị xâm nhập vòng cấm dứt điểm nhưng trung vệ Colonna Kyle kịp lùi về truy cản. Cầu thủ đội khách có phần chậm ở động tác khống chế bóng.
25'
Cột dọc! Pedro Henrique xử lý tốt rồi tung cú sút xa rất căng, Minh Toàn bị khuất phục nhưng cột dọc cứu thua cho Becamex TP.HCM.
22'
Pedro Henrique băng vào vòng cấm thực hiện cú đá má trong chân trái, bóng đi chưa đủ mạnh để có thể đánh bại Minh Toàn.
20'
Becamex TP.HCM phản công nhanh, Văn Anh xâm nhập vòng cấm nhưng khống chế bóng không tốt, Văn Việt kịp bắt gọn.
17'
Pedro Henrique cần chăm sóc y tế. HLV Popov không hài lòng với cách xử lý của trọng tài khi ngôi sao hàng đầu Thể Công Viettel bị phạm lỗi.
16'
Thể Công Viettel kiểm soát bóng vượt trội – 61%. Tuy vậy, chưa có cơ hội nào thực sự rõ ràng được các học trò HLV Popov tạo ra.
11'
Tiến Anh đá phạt góc từ cánh trái, Pedro áp sát dứt điểm liên tiếp nhưng không thành công.
8'
Tiến Anh tạt từ cánh phải, Lucao đánh đầu đi không chính xác. Thể Công Viettel đang cố gắng áp đặt thế trận.
5'
Trong pha dàn xếp phạt góc của Becamex TP.HCM, bóng đi cắt ngang khung thành thủ môn Văn Việt.
5'
Văn Anh sút phạt ngay sát vòng cấm địa Thể Công, bóng chạm hàng rào đi ra hết biên ngang.
1'
Trận đấu bắt đầu.