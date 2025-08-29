u23 viet nam 1.jpg
Chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam di chuyển tới Việt Trì (Phú Thọ) trong chiều 29/8.
Đình Bắc và các đồng đội rất tự tin trước giải đấu được tổ chức trên sân nhà.
U23 Việt Nam được đánh giá cao nhất tại bảng C.
Dù vậy thầy trò HLV Kim Sang Sik phải có sự chuẩn bị tốt nhất.
Trong danh sách U23 Việt Nam lần này, HLV Kim Sang Sik vẫn tin tưởng vào những gương mặt cũ như thủ môn Trung Kiên, Văn Trường, Xuân Bắc, Công Phương, Văn Khang, Viktor Lê, Phạm Lý Đức, Thái Sơn, Đình Bắc...
Trong số 24 cái tên, đáng chú ý cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung lần đầu được trao cơ hội khoác khoác áo U23 Việt Nam. Thành Trung (Chung Nguyen Do), sinh năm 2005 tại Bulgaria trong gia đình người Việt, hiện mang hai quốc tịch Việt Nam và Bulgaria. Anh trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Sofia.
Đình Bắc là tiền đạo chủ lực của U23 Việt Nam.
HLV Kim Sang Sik nhận hoa chào mừng từ đại diện tỉnh Phú Thọ.
Tại bảng C, thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt gặp U23 Bangladesh (3/9), U23 Singapore (6/9) và U23 Yemen (9/9).