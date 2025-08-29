U23 Việt Nam đến Việt Trì, sẵn sàng tranh vé VCK U23 châu Á
Chiều 29/8, U23 Việt Nam có mặt tại Việt Trì (Phú Thọ), chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2026 với mục tiêu giành vé vào VCK.
Trong cơn mưa tầm tã trên SVĐ Hàng Đẫy, CAHN và Hà Nội FC cống hiến một trận đấu rất hấp dẫn với 6 bàn thắng được ghi dành cho 2 đội.
HLV Kim Sang Sik có lẽ đã tìm được lời giải cho hàng công U23 Việt Nam để cùng đội nhà chinh phục tấm vé đi tiếp ở vòng loại U23 châu Á sắp diễn ra.
CAHN đánh bại Hà Nội FC 4-2 nhưng HLV Polking cho rằng đội vẫn còn nhiều điều phải cải thiện để hướng tới chức vô địch V-League 2025/26.