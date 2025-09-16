Thất bại thảm hại trận derby Manchester kéo MU xuống đáy tuyệt vọng, chỉ kiếm được 4 điểm sau 4 vòng đấu Ngoại hạng Anh.

Nguồn tin từ giới truyền thông xứ sương mù cho hay, một số cầu thủ không thích hệ thống 3 hậu vệ gây tranh cãi mà HLV Amorim áp dụng cho Quỷ đỏ.

Một số cầu thủ không thích sơ đồ 3 hậu vệ của HLV Amorim - Ảnh: SunSport

Phát biểu sau trận thua Man City, Amorim khẳng định, ông sẽ không thay đổi sơ đồ 3-4-2-1, bất chấp lo ngại rằng nó không hiệu quả.

Amorim cũng nói cứng rằng, lãnh đạo MU cần phải thay thế ông nếu họ cảm thấy đó không phải lối đá phù hợp với đội bóng.

Chứng kiến Red Devils thi đấu - huyền thoại một thời Wayne Rooney thừa nhận, ông không thể hình dùng ra cách chơi của MU, và mọi thứ ngày càng tệ đi dưới thời Amorim.

Mặc dù vậy, CLB không có kế hoạch sa thải HLV người Bồ Đào Nha và sẵn sàng cho ông thêm thời gian để xoay chuyển tình thế.

Tác động từ chấn thương của Matheus Cunha và Mason Mount cũng được ghi nhận, khiến hàng công MU chưa thể bùng nổ như kỳ vọng.

Cuối tuần tới, MU sẽ tiếp đón Chelsea, nhưng các trận gặp Brentford và Sunderland sau đó sẽ cho thấy rõ hơn vị trí hiện tại trong nỗ lực tái thiết.