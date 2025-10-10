G212CIYWIAAyQ3J.jpg
Đội hình ra sân tuyển Anh
www_thesun_co_uk englands morgan rogers celebrates scoring 1030024679_2fe923.jpg
Rogers mở tỷ số với pha đá nối chéo góc ngay phút thứ 3
www_thesun_co_uk ollie watkins england scores second 1030026954 (2).jpg
Wakins nhân đôi cách biệt nhờ pha dứt điểm cận thành
G21zzuuWIAAwBKv.jpg
Niềm vui của tiền đạo biên chế Aston Villa
www_thesun_co_uk ollie watkins england scores second 1030026954.jpg
Bukayo Saka nâng tỷ số lên 3-0 khi hiệp một chưa trôi qua một nửa thời gian
G211UVvWAAA28SZ.jpeg
Saka ghi bàn đẳng cấp
G216bnjX0AACVYf.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về Tam sư
www_thesun_co_uk 2025 englands elliot anderson action 1030037146.jpg
Hiệp hai nhịp độ trận đấu giảm xuống nên không bên nào ghi thêm bàn thắng
G22M5c1XEAA3Yt3.jpeg
Thông số trận đấu
G22J_J8XEAAc1cq.jpeg
Chiến thắng dễ dàng của tuyển Anh

Nguồn ảnh: FA, SunSport, 433

Kết quả bóng đá hôm nay 10/10/2025