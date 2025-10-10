Kết quả bóng đá hôm nay 10/10/2025 - Cập nhật kết quả các trận đấu bóng đá trong nước và quốc tế diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
Nguồn ảnh: FA, SunSport, 433
Người hâm mộ MU đang giục HLV Amorim yêu cầu lãnh đạo xuất hầu bao chiêu mộ Adam Wharton, tiền vệ đang sở hữu thông số thống kê đáng kinh ngạc.
Sir Jim Ratcliffe tuyên bố, Ruben Amorim sẽ có thêm 2 năm nữa để chứng tỏ năng lực huấn luyện tại MU.
Ngôi sao hàng đầu của Chelsea cũng như tuyển Anh - Cole Palmer sẽ phải nghi thi đấu cho đến tháng 11 vì gặp rắc rối với chấn thương háng.
Bruno Fernandes có thể được rao bán với giá rẻ nếu anh quyết định rời MU hè tới.