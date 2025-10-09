Ở tuổi 21, Adam Wharton đang là trụ cột của Crystal Palace và gây ấn tượng mạnh trong hai mùa bóng trở lại đây.

Đợt tập trung mới nhất của tuyển Anh, Wharton không được gọi tên nhưng phẩm chất anh thể hiện thu hút sự chú ý từ ít nhất 6 đội bóng lớn.

Wharton gây ấn tượng mạnh trong màu áo Crystal Palace - Ảnh: CPC

Ngoài khả năng chuyền bóng, với những đường tỉa khe xuyên tuyến xuất sắc, thống kê cho thấy một điểm mạnh khác của Adam Wharton, đó là kỹ năng rê bóng.

Tài năng trẻ người Anh đã hoàn thành mọi tình huống rê bóng về phía trước ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Người hâm mộ Quỷ đỏ đặc biệt thích Wharton và lên chiến dịch kêu gọi MU chi đậm để rước anh về thay cho Casemiro.

Một CĐV cho hay: "Chẳng có gì ngạc nhiên cả, Wharton có thể nhìn thấy những thứ mà không ai có thể thấy."

Người khác nói thêm: "Nếu chúng ta bắt được cậu bé này vào năm tới thì quá đỉnh. MU sẽ lên một tầm cao mới."

Fan thứ ba viết: "Wharton chính xác là cầu thủ MU đang cần trên hàng tiền vệ. Ruben Amorim nên chiêu mộ cả Wharton và Elliott Anderson."

Thực tế, Adam Wharton từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của MU, Man City và Liverpool. Vài tháng qua, anh còn thu hút sự chú ý từ đội bóng Hoàng gia Real Madrid.