Đội trưởng Quỷ đỏ từng là mục tiêu của những gã nhà giàu Saudi Arabia trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.

Cụ thể, Al-Hilal định chi 100 triệu bảng để có sự phục vụ của tiền vệ 31 tuổi. Tuy nhiên, cuối cùng Bruno Fernandes quyết định từ chối để ở lại Old Trafford.

Bruno Fernandes có thể chia tay MU hè tới - Ảnh: SunSport

Tình thế khó thay đổi vào tháng 1 khi VCK World Cup 2026 đang đến gần. Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng có thể diễn ra vào hè năm sau, khi Bruno Fernandes chỉ còn thời hạn một năm hợp đồng với MU.

Theo talkSPORT, MU dự kiến sẽ hạ giá cào bán tiền vệ người Bồ Đào Nha xuống còn 60 triệu bảng Anh.

Các "ông lớn" ở Saudi Pro League vẫn theo sát Bruno Fernandes. Ngoài Al-Hilal, Al-Ittihad cũng sẵn sàng nhảy vào cuộc đua, bởi họ chuẩn bị chia tay bộ đôi Fabinho và N'Golo Kante.

HLV Ruben Amorim có thể để học trò đồng hương rời Old Trafford, nếu MU ký hợp đồng với hai tiền vệ mới cơ động và chất lượng.

Tại Old Trafford mùa này, Bruno Fernandes phải chuyển sang đảm nhiệm vai trò lùi sâu hơn ở hàng tiền vệ để hỗ trợ các tân binh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.

Điều đó khiến tầm ảnh hưởng của Fernandes bên phần sân đối phương giảm đi, khi anh không có pha kiến tạo nào trong 8 trận kể từ đầu mùa, chi ghi được 2 bàn thắng.