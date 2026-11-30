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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 9
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29/11 17:00
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Thanh Hóa 1-0 Đồng Nai
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FPT Play
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29/11 18:00
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Hải Phòng 3-2 Thể Công
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FPT Play
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 12
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29/11 19:00
|Everton 1-1 Liverpool
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FPT Play
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29/11 21:05
|Brighton 0-1 Newcastle
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FPT Play
|Crystal Palace 2-3 Hull
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FPT Play
|Fulham 1-2 Bournemouth
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FPT Play
|Sunderland 0-2 Tottenham
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FPT Play
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29/11 23:30
|Arsenal 2-2 Man City
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 14
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29/11 20:00
|Valencia 1-1 Osasuna
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On Football, SCTV15
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29/11 22:15
|Deportivo 1-5 Barcelona
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On Football, SCTV15
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30/11 00:30
|Celta Vigo 1-2 Villarreal
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On Football, SCTV15
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30/11 03:00
|Sociedad 2-4 Sevilla
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 13
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29/11 18:30
|Udinese 1-0 Fiorentina
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MyTV
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29/11 21:00
|Sassuolo 0-0 Napoli
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MyTV
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30/11 00:00
|AS Roma 4-0 Monza
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MyTV
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30/11 02:45
|Como 3-0 Juventus
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 11
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29/11 21:30
|Freiburg 2-2 RB Leipzig
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29/11 23:30
|Hoffenheim 0-4 Augsburg
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30/11 01:30
|Dortmund 1-2 Leverkusen
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 12
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29/11 21:00
|Auxerre 0-2 Marseille
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On Sports News
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29/11 23:15
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Toulouse 3-2 Rennes
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On Sports News
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30/11 02:45
|Lyon 1-3 Monaco
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On Sports News
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