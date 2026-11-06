Kết quả bóng hôm nay

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EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

06/11  00:45

 AC Milan 0-2 Ferencvarosi

On Football
Crystal Palace 1-1 Hoffenheim

On Sports News

Levski Sofia 1-0 Jagiellonia

Lillestrom 0-1 Viktoria Plzen

NEC Nijmegen 3-1 Omonia Nicosia

Sociedad 1-1 Lyon

Anderlecht 2-0 Salzburg

Sparta Praha 1-3 Bournemouth

On Sports +

06/11  03:00

 AZ Alkmaar 1-2 Juventus

On Football
Leverkusen 0-1 Marseille

On Sports +

Benfica 3-1 Lech Poznan

Celta Vigo 1-2 Saint Gilloise

Celtic 3-2 Besiktas

On Sports News

H.Beer Sheva 0-2 OFI Crete

Torreense 3-2 Ararat Armenia

Sturm Graz 2-3 NK Celje

Sunderland 0-2 Dinamo Zagreb

On Sports +

CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

06/11  00:45

AGF Aarhus 0-0 Braga

Atalanta 1-1 Kairat Almaty

Crvena Zvezda 2-1 Inter Escaldes

KuPS 0-0 KAA Gent

Lincoln Red 1-0 Hajduk Split

Midtjylland 1-6 Ajax

Mjallby 2-0 Borac Banja Luka

Thun 3-1 Heart

Trabzonspor 0-1 Freiburg

06/11  03:00

 Monaco 2-0 Nordsjaelland

Uni.Craiova 2-0 Egnatia Rrogozhine

Copenhagen 2-1 Iberia

Getafe 0-1 Brighton

Lugano 3-0 Kauno Zalgiris

Panathinaikos 2-1 CSKA Sofia

Riga FC 1-1 FK Jablonec

Sint Truidense 1-1 Brann

Twente 1-1 Pafos FC

Kết quả bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác từ các giải đấu trong nước và quốc tế như V.League, Ngoại hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1.

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