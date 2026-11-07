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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 7
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06/11 18:00
|Hà Tĩnh 1-2 Nam Định
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FPT Play
|Đồng Nai 1-0 Đà Nẵng
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FPT Play
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V.LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG 7
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06/11 17:00
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Văn Hiến 0-1 Huế
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FPT Play
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 10
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07/11 03:00
|Everton 3-1 Coventry City
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 12
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07/11 03:00
|Sevilla 0-0 Alaves
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 11
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07/11 02:45
|Venezia 2-1 Udinese
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 9
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07/11 02:30
|Hamburg 3-1 M’gladbach
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 10
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07/11 02:45
|Toulouse 3-1 Strasbourg
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On Sports News
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