Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 7

06/11  18:00

 Hà Tĩnh 1-2 Nam Định

FPT Play
Đồng Nai 1-0 Đà Nẵng

FPT Play

V.LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG 7

06/11  17:00

Văn Hiến 0-1 Huế

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 10

07/11  03:00

 Everton 3-1 Coventry City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 12

07/11  03:00

 Sevilla 0-0 Alaves

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 11

07/11  02:45

 Venezia 2-1 Udinese

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 9

07/11  02:30

 Hamburg 3-1 M’gladbach

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 10

07/11  02:45

 Toulouse 3-1 Strasbourg

On Sports News

Kết quả bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác từ các giải đấu trong nước và quốc tế như V.League, Ngoại hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1.

Người hâm mộ dễ dàng theo dõi tỷ số bóng đá trực tuyến, kết quả các trận đấu đêm qua, rạng sáng nay, danh sách cầu thủ ghi bàn và những diễn biến nổi bật. Bên cạnh đó, bảng xếp hạng các giải đấu cũng được cập nhật thường xuyên, giúp độc giả nắm bắt thông tin bóng đá mới nhất mỗi ngày.

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