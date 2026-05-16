Đấu vì vé bán kết

Cuộc chạm trán giữa U17 Việt Nam và U17 Australia lúc 0h ngày 17/5 tại tứ kết U17 châu Á 2026 mang đến cảm giác rất đặc biệt. Hai đội gặp lại nhau sau chưa đầy 1 tháng, từ trận bán kết tại giải U17 Đông Nam Á.

Khi ấy U17 Việt Nam tạo nên màn ngược dòng thắng 2-1 đầy ấn tượng, mở đường vào chung kết trước khi đăng quang chức vô địch. Nhưng lần tái đấu này chắc chắn sẽ khác rất nhiều.

U17 Việt Nam tràn trề tự tin khi tái đấu U17 Australia

U17 Australia lúc này cũng không còn là tập thể non kinh nghiệm như tại giải Đông Nam Á, khi hoàn thiện hơn về tổ chức chiến thuật, thể lực lẫn chiều sâu đội hình

Muốn giành vé bán kết, U17 Việt Nam ngoài việc phải tiếp tục phát huy những điểm mạnh mà còn phải chơi tập trung hơn ở hàng phòng ngự khi để thủng lưới tới 6 lần trong 2 trận gần nhất, con số gần gấp đôi so với chặng đường bất bại trước đó.

Dẫu vậy, việc đã từng đánh bại Australia cũng mang đến sự tự tin nhất định. U17 Việt Nam hiểu đối thủ mạnh ra sao, nhưng đồng thời cũng biết rằng mình hoàn toàn có khả năng tạo bất ngờ nếu chơi đúng sức.

Và hơn thế nữa

Nhưng trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa của một tấm vé vào bán kết giải U17 châu Á. Với U17 Việt Nam, đây còn là cơ hội để khẳng định rằng suất dự U17 World Cup không phải thành quả đến từ may mắn.

Trong bóng đá trẻ, một vài kết quả tốt đôi khi dễ bị xem là hiện tượng nhất thời. Chính vì thế, cách tốt nhất để xóa bỏ hoài nghi là tiếp tục chiến thắng trước các đối thủ mạnh. Nếu vượt qua Australia, đoàn quân của HLV Roland gửi đi thông điệp rằng, họ thực sự đủ năng lực cạnh tranh ở sân chơi hàng đầu châu lục.

Chiến thắng không chỉ giúp U17 Việt Nam vào bán kết mà còn là bước chuẩn bị tốt hơn cho U17 World Cup

Quan trọng hơn, chiến thắng còn đồng nghĩa với việc U17 Việt Nam có thêm cơ hội thi đấu đỉnh cao. Với các cầu thủ trẻ, không gì quý hơn những trận cầu lớn. Mỗi phút xuất hiện trên sân ở các giải đấu như U17 châu Á đều là hành trang cho tương lai, giúp cầu thủ trưởng thành về bản lĩnh, tư duy chiến thuật và khả năng thích nghi với áp lực.

Đó cũng là điều bóng đá Việt Nam luôn thiếu trong quá trình đào tạo trẻ: những trải nghiệm quốc tế chất lượng. Một trận đấu nữa, một vòng đấu nữa hay thậm chí chỉ thêm vài ngày sinh hoạt ở môi trường cạnh tranh cao cũng có thể tạo nên khác biệt lớn cho sự phát triển của cầu thủ.

Vì thế, trận gặp Australia không đơn thuần là cuộc chiến để tiến sâu ở một giải trẻ. Bởi đây còn là bước chuẩn bị quan trọng cho U17 World Cup vào cuối năm, nơi các cầu thủ phải đối mặt với thử thách còn lớn hơn nhiều.

Và nếu có thể tiếp tục đi xa, U17 Việt Nam không chỉ tích lũy thêm kinh nghiệm mà còn mở ra hy vọng về một thế hệ đủ khả năng đưa bóng đá Việt Nam tiến gần hơn với trình độ châu lục trong tương lai.

Xem độc quyền Giải vô địch U17 Châu Á, từ 5/5 đến 23/5 trên TV360 tại https://tv360.vn