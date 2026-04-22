Thông tin trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Australia

Thời gian: 19h30 ngày 22/4/2026 (giờ Hà Nội)

Địa điểm: SVĐ Gelora Delta, Sidoarjo, Indonesia

Giải đấu: Giải U17 Đông Nam Á 2026

Kênh trực tiếp trên: TV360

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

U17 Australia tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu châu Á khi bước vào bán kết với phong độ cực kỳ ấn tượng. Đội bóng xứ Chuột túi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, ghi 15 bàn và chưa thủng lưới, cho thấy sức mạnh vượt trội.

U17 Việt Nam quyết hạ U17 Australia để vào chung kết

Với nền tảng thể lực sung mãn và thể hình lý tưởng, họ thường xuyên tận dụng các pha bóng bổng và không chiến để áp đảo đối thủ.

Dù vậy, U17 Việt Nam không hề lép vế về mặt kỹ thuật. Thầy trò HLV Cristiano Roland đã gây ấn tượng mạnh khi vượt qua những đối thủ khó chịu như Malaysia hay Indonesia.

Lối chơi ban bật, phối hợp nhỏ cùng khả năng kiểm soát thế trận tốt giúp đội bóng áo đỏ tạo được bản sắc riêng.

Trận bán kết sắp tới hứa hẹn đầy thử thách khi U17 Australia được nghỉ nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu duy trì sự tự tin và tỉnh táo, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ để giành vé vào chung kết U17 Đông Nam Á 2026.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Australia

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thuỷ, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.

U17 Australia: Lachlan, Winston, Fraser, Oliver, Amile, Georgio, Akeem, Max Court, Luka, Achnaff, Josef.