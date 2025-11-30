U17 Thái Lan bước vào lượt trận cuối bảng F vòng loại U17 châu Á 2026 với nhiệm vụ bắt buộc phải thắng để nuôi hy vọng vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp U17 Kuwait. Trước áp lực lớn, đội bóng trẻ xứ Chùa vàng đã nhập cuộc đầy quyết tâm và nhanh chóng chứng minh sự vượt trội.

U17 Thái Lan (áo trắng) áp đảo U17 Kuwait - Ảnh: FAT

Ngay phút thứ 10, Phonpitak Rungrueng tận dụng pha phối hợp nhịp nhàng, tung cú dứt điểm chính xác mở tỷ số, tạo đà hưng phấn cho đội chủ nhà.

Thế trận tấn công mạnh mẽ giúp U17 Thái Lan liên tục gây sức ép, và đến phút 44, Pichya Chaiwarangkul chớp thời cơ trong vòng cấm, nhân đôi cách biệt bằng cú sút hiểm hóc đưa bóng găm vào góc xa.

Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Phút 57, Achirawat Wapifai đón đường chuyền thuận lợi từ đồng đội rồi bình tĩnh dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0, gần như định đoạt cục diện trận đấu.

Khó khăn của U17 Kuwait càng nhân đôi khi thủ môn Ahmed Alshwaf bị truất quyền thi đấu ở phút 63 sau tình huống băng ra ngoài vòng cấm phạm lỗi với Wapifai. Thi đấu thiếu người, đại diện Tây Á gần như bất lực trong việc tìm bàn gỡ.

Niềm vui của U17 Thái Lan với chiến thắng quyết định- Ảnh: FAT

Chiến thắng thuyết phục 3-0 giúp U17 Thái Lan vươn lên chiếm ngôi đầu bảng F, dù cùng có 9 điểm nhưng "Tiểu Voi chiến" hơn U17 Kuwait về chỉ số đối đầu và hơn U19 Turkmenistan về hiệu số (+12 so với +10), qua đó chính thức giành vé dự VCK U17 châu Á 2026.

Đội hình thi đấu của U17 Thái Lan: Thanaphon Thapcharoenphong (GK), Ganaruj Kanphai, Papanthir Seritsri (C), Kritawat Nararith, Pakon Suthiphapha, Phonpitak Rungruang, Achiravatti Wapifai, Pichya Chaiwarangkul, Pongkhun Buachayo, Pichya Wutthichai, Thanpisit Piyaraksikarma