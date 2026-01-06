Cung cấp lịch thi đấu của U23 Việt Nam tranh tài tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
|
Kết quả VCK U23 châu Á 2026 hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
BẢNG A
|
06/01
18:30
|
U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan
|
VTV5, TV360
|
06/01
23:00
|
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
|
VTV5 Cần Thơ, TV360
U23 châu Á 2026 mang nhiều ý nghĩa hơn một giải đấu trẻ, khi U23 Việt Nam và U23 Thái Lan âm thầm đua tranh vị thế.