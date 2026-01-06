Kết quả VCK U23 châu Á 2026 hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

BẢNG A

06/01

18:30

U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan

VTV5, TV360

06/01

23:00

U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan

VTV5 Cần Thơ, TV360