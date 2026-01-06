Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK U23 CHÂU Á 2026 - BẢNG A

06/01

18:30

U23 Việt Nam vs U23 Jordan

VTV, TV360

06/01

23:00

U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan

VTV, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 21

07/01

03:00

West Ham - Nottingham Forest

FPT Play

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 19

06/01

21:00

Pisa - Como

ON FOOTBALL

07/01

00:00

Lecce - Roma

ON FOOTBALL

07/01

02:45

Sassuolo - Juventus

ON FOOTBALL

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16

07/01

01:00

Granada - Rayo Vallecano

CÚP LIÊN ĐOÀN BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – BÁN KẾT

07/01

03:00

Sporting Lisbon - Guimaraes

SIÊU CÚP THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – BÁN KẾT

07/01

00:30

Fenerbahce - Samsunspor

VĐQG SCOTLAND 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 11

07/01

02:45

Livingston - Saint Mirren

07/01

03:00

G.Rangers - Aberdeen

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 20

06/01

15:00

Melbourne City - Brisbane Roar

AFCON 2025 – VÒNG 1/8

06/01

23:00

Algeria - CHDC Congo

07/01

02:00

Bờ Biển Ngà - Burkina Faso

SIÊU CÚP THỔ NHĨ KỲ 2025 – BÁN KẾT

06/01
00:30

Galatasaray 4-1 Trabzonspor

AFCON 2025 – VÒNG 1/8

05/01
23:00

Ai Cập 3-1 Benin

06/01
02:00

Nigeria 4-0 Mozambique

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 26

06/01
03:00

Leicester 2-1 West Brom

HẠNG 2 PHÁP 2025/26 – VÒNG 20

06/01
02:45

Montpellier 1-3 USL Dunkerque

VĐQG ISRAEL 2025/26 – VÒNG 16

06/01
01:30

Maccabi Haifa 2-0 Hapoel Haifa

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 11

05/01
15:00

Macarthur 1-1 Auckland