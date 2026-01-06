|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VCK U23 CHÂU Á 2026 - BẢNG A
|
06/01
18:30
|
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
|
VTV, TV360
|
06/01
23:00
|
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
|
VTV, TV360
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 21
|
07/01
03:00
|
West Ham - Nottingham Forest
|
FPT Play
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 19
|
06/01
21:00
|
Pisa - Como
|
ON FOOTBALL
|
07/01
00:00
|
Lecce - Roma
|
ON FOOTBALL
|
07/01
02:45
|
Sassuolo - Juventus
|
ON FOOTBALL
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16
|
07/01
01:00
|
Granada - Rayo Vallecano
|
CÚP LIÊN ĐOÀN BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – BÁN KẾT
|
07/01
03:00
|
Sporting Lisbon - Guimaraes
|
SIÊU CÚP THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – BÁN KẾT
|
07/01
00:30
|
Fenerbahce - Samsunspor
|
VĐQG SCOTLAND 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 11
|
07/01
02:45
|
Livingston - Saint Mirren
|
07/01
03:00
|
G.Rangers - Aberdeen
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 20
|
06/01
15:00
|
Melbourne City - Brisbane Roar
|
AFCON 2025 – VÒNG 1/8
|
06/01
23:00
|
Algeria - CHDC Congo
|
07/01
02:00
|
Bờ Biển Ngà - Burkina Faso
|
SIÊU CÚP THỔ NHĨ KỲ 2025 – BÁN KẾT
|
06/01
|
Galatasaray 4-1 Trabzonspor
|
AFCON 2025 – VÒNG 1/8
|
05/01
|
Ai Cập 3-1 Benin
|
06/01
|
Nigeria 4-0 Mozambique
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 26
|
06/01
|
Leicester 2-1 West Brom
|
HẠNG 2 PHÁP 2025/26 – VÒNG 20
|
06/01
|
Montpellier 1-3 USL Dunkerque
|
VĐQG ISRAEL 2025/26 – VÒNG 16
|
06/01
|
Maccabi Haifa 2-0 Hapoel Haifa
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 11
|
05/01
|
Macarthur 1-1 Auckland