Kết quả U23 châu Á hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

09/01

21:00

U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360

09/01

23:30

U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Jordan

VTV5, VTV Cần Thơ, TV360