Cung cấp lịch thi đấu của U23 Việt Nam tranh tài tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
|
Kết quả U23 châu Á hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
09/01
21:00
|
U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
09/01
23:30
|
U23 Ả Rập Xê Út vs U23 Jordan
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2026 - Cung cấp lịch thi đấu Vòng chung kết U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.
Bảng xếp hạng VCK U23 châu Á 2026 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng bóng đá U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác.