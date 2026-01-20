Giải mã hàng thủ U23 Trung Quốc

Trận bán kết U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á 2026 nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Đây là trận đấu của hai trường phái, phong cách hoàn toàn trái ngược nhau: Một đội mạnh về công, còn một đội thủ chắc.

U23 Trung Quốc sau 4 trận đấu từ đầu giải vẫn chưa để thủng bàn nào. Hàng phòng ngự được HLV Antonio Puche xây dựng thực sự kiên cố và là thử thách lớn với bất cứ đối thủ nào.

Ở tứ kết, dù được đánh giá mạnh hơn nhưng U23 Uzbekistan không thể đánh bại được thủ thành Li Hao trong 120 phút thi đấu, trước khi gục ngã ở loạt luân lưu.

Lối chơi phòng ngự tiêu cực của U23 Trung Quốc cho thấy sự biết người, biết ta, không cần phải đá đẹp. Ngay cả gặp U23 Việt Nam vốn chỉ là một đội bóng đến từ Đông Nam Á, không bất ngờ nếu đoàn quân của HLV Antonio Puche tiếp tục dựng xe bus 2 tầng trước khung thành thủ môn Li Hao.

Li Hao rất xuất sắc trong khung gỗ U23 Trung Quốc.

U23 Trung Quốc rất khó từ bỏ sở trường để chơi đôi công mạo hiểm với U23 Việt Nam. Họ thừa hiểu đội bóng do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt nguy hiểm như thế nào khi sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc trên hàng công.

Vấn đề là hàng thủ của U23 Trung Quốc sẽ đứng vững trong khoảng thời gian bao lâu khi U23 Việt Nam dồn toàn lực tấn công để giải quyết trận đấu trong 90 phút. Điều này phụ thuộc nhiều vào phong độ của thủ thành Li Hao cùng khả năng tổ chức của khâu phòng ngự, bên cạnh sự hiệu quả trong lối chơi của đối phương.

Lần đầu tiên trong lịch sử U23 Trung Quốc vào bán kết một kỳ U23 châu Á, và chắc chắn đội bóng của HLV Antonio Puche không muốn dừng lại. Tuy nhiên, làm tốt khả năng phòng ngự là một chuyện, còn chống đỡ ra sao trước sức mạnh tấn công của U23 Việt Nam lại là một câu chuyện khác.

Lấy vé chung kết

So với đối thủ, U23 Việt Nam có lợi thế nghỉ nhiều hơn 1 ngày. Điều này rất quan trọng bởi trận bán kết rất căng thẳng, kịch tính, với cuộc đua sức và đấu trí của hai đại diện nền bóng đá được đánh giá không có chênh lệch nhiều về trình độ.

Chuẩn bị cho trận đấu, HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự theo dõi trực tiếp U23 Trung Quốc đấu với U23 Uzbekistan ở tứ kết. Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đưa ra rất nhiều phương án, sẵn sàng chơi một trận hết sức với đối thủ.

U23 Việt Nam tự tin chiến thắng, đoạt vé chung kết. Ảnh: AFC

Điểm mạnh của U23 Trung Quốc là sự kỷ luật và chặt chẽ. Họ thường cố gắng co hẹp khối đội hình ở trung lộ, từ đó ép các đối thủ phải đá hai biên hoặc sử dụng bóng dài. Cách chơi này thường không mang lại nhiều hiệu quả trước các hậu vệ có thể hình tốt của U23 Trung Quốc.

Nhưng U23 Việt Nam đang rất tự tin khi có lối chơi linh hoạt, khó lường. Từ vòng bảng tới tứ kết, HLV Kim Sang Sik khiến các đối thủ phải bất ngờ khi U23 Việt Nam có những cách tiếp cận và vận hành lối chơi, sơ đồ chiến thuật cũng như đội hình khác nhau.

Dĩ nhiên khi đối đầu với U23 Trung Quốc, ông Kim vẫn phải tập trung cho mặt trận tấn công. U23 Việt Nam nhiều khả năng sử dụng những cầu thủ có tốc độ như Lê Phát, Ngọc Mỹ để phá sức đối thủ, sau đó tung những quân bài chiến thuật quan trọng là Đình Bắc, Văn Thuận, Thanh Nhàn… vào sân ở hiệp 2.

Muốn giải quyết đối thủ trong 90 phút, hàng công của U23 Việt Nam phải tạo được áp lực lớn và liên tục. Trong khi hàng thủ cũng phải chơi cảnh giác với những pha phản công nhanh của U23 Trung Quốc.

Một trận đấu khó khăn với U23 Việt Nam, nhưng mục tiêu của Đình Bắc và các đồng đội là hướng đến trận chiến tranh ngôi vvô địch U23 châu Á, vì vậy tất cả đều sẵn sàng chơi với 200% sức lực, quyết đánh bại đối thủ để hướng tới kỳ tích châu lục.

Trận bán kết U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc lăn bóng vào lúc 22h30 ngày 20/1.

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Lê Phát

U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, He Yiran, Umidjan Yusup, Xu Bin, Mutellip Iminqari, Peng Xiao, Li Zhenquan, Behram Abduweli, Wang Yudong, Yang Xi

