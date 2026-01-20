"Trước trận đấu, giới truyền thông Trung Quốc cho rằng điểm yếu của U23 Việt Nam là không chiến. Thực tế, ở tứ kết, U23 UAE khai thác rất tốt các pha tạt bổng, nhưng không có nghĩa U23 Trung Quốc có thể ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam theo cách này.

Tôi nghĩ U23 Trung Quốc không dễ có bàn thắng nhờ không chiến. Họ từ đầu giải chưa thủng lưới bàn nào, luôn cố gắng thủ kĩ để đá kiểu lai rai. Ở trận bán kết này, chúng ta đá cửa trên, phải dứt điểm chứ kéo dài sẽ bất lợi.

U23 Trung Quốc khó có khả năng chơi tấn công trước U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam từng chứng tỏ được khả năng áp đặt trước các đội lớn, thì chẳng có lý do gì không chơi cửa trên trước U23 Trung Quốc. Tôi cho rằng thủ môn Li Hao là điểm tựa của U23 Trung Quốc. Còn về lối chơi, nhân tố khác của họ, tôi không thấy có gì đặc sắc", BLV Quang Huy nhận định về lối chơi của U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc trong trận bán kết giải U23 châu Á 2026.

"HLV người Tây Ban Nha giúp U23 Trung Quốc chơi có tổ chức, áp dụng vào phòng ngự rất rõ ràng, triệt để. Nhưng hàng công của họ thiếu sức sáng tạo. Tôi không có ấn tượng gì với đội bóng này", BLV Quang Huy nói thêm.

Theo BLV Quang Huy, Đình Bắc vẫn là cầu thủ để U23 Việt Nam có thể kỳ vọng tạo nên sự khác biệt. Ngoài ra, HLV Kim Sang Sik cũng cần có những tính toán kỹ về việc sử dụng nhân sự nhằm tạo nên bất ngờ cho U23 Trung Quốc.

"Đình Bắc vẫn là nhân tố tạo đột biến mạnh nhất để hy vọng. Tôi nghĩ rằng Đình Bắc tiếp tục đá dự bị nếu không có gì đột biến lớn. Cậu ấy có thể vào sân sau và tỏa sáng. Còn những cầu thủ khác thì để làm “chim mồi” và phá sức đội bạn.

Đình Bắc, Minh Phúc sẵn sàng "xé lưới" U23 Trung Quốc. Ảnh: Ted Trần

Vào vòng này thì các đối thủ đều nguy hiểm nên tôi cũng chờ đợi các sự sắp xếp nhân sự hợp lý của HLV Kim Sang Sik. Ông Kim thường có những sự thay đổi rất khó đoán, vào sân là đội bạn không đỡ được. Tôi kỳ vọng tiếp vào điều đó", BLV Quang Huy nêu quan điểm.

Dự đoán về kết quả trận đấu, BLV Quang Huy tin tưởng U23 Việt Nam giành chiến thắng: "Tôi nghĩ chúng ta thắng gọn gàng, tỷ số sát nút cho U23 Việt Nam ngay trong 90 phút".

Trận bán kết U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc lăn bóng vào lúc 22h30 ngày 20/1.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn