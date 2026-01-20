Chiến thắng trước U23 UAE đã tiếp thêm nguồn năng lượng đặc biệt cho U23 Việt Nam trước trận bán kết U23 châu Á. Sau 8 năm chờ đợi kể từ Thường Châu, việc trở lại vòng bán kết mang ý nghĩa lịch sử, đồng thời thắp lên khát vọng tiến xa hơn của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Với phong độ ổn định và tinh thần thi đấu kiên cường, U23 Việt Nam đang hướng đến mục tiêu cao nhất là góp mặt ở trận chung kết.

U23 Trung Quốc cũng bước vào bán kết trong tâm thế hưng phấn sau khi loại U23 Uzbekistan. Dù không sở hữu lối chơi tấn công nổi bật, đội bóng này gây ấn tượng mạnh nhờ hàng thủ kỷ luật và phong độ xuất thần của thủ môn Li Hao. Khả năng cản phá xuất sắc, đặc biệt ở loạt sút luân lưu, biến U23 Trung Quốc thành đối thủ không dễ bị khuất phục.

Với quyết tâm từ cả hai phía, trận bán kết hứa hẹn sẽ là màn so tài quyết liệt, nơi bản lĩnh và sự chuẩn bị chiến thuật đóng vai trò then chốt.