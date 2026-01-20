Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc
Thời gian: 22h30 ngày 20/01/2026 (giờ Hà Nội)
Địa điểm: SVĐ Prince Abdullah Al-Faisal Sports City
Giải đấu: VCK U23 châu Á 2026
Kênh trực tiếp: TV360, VTV5, VTV Cần Thơ
Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Lê Phát.
U23 Trung Quốc: Li Hao, Hu Hetao, He Yiran, Umidjan Yusup, Xu Bin, Mutellip Iminqari, Peng Xiao, Li Zhenquan, Behram Abduweli, Wang Yudong, Yang Xi.
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc...
Nhận định trước trận
Chiến thắng trước U23 UAE đã tiếp thêm nguồn năng lượng đặc biệt cho U23 Việt Nam trước trận bán kết U23 châu Á. Sau 8 năm chờ đợi kể từ Thường Châu, việc trở lại vòng bán kết mang ý nghĩa lịch sử, đồng thời thắp lên khát vọng tiến xa hơn của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Với phong độ ổn định và tinh thần thi đấu kiên cường, U23 Việt Nam đang hướng đến mục tiêu cao nhất là góp mặt ở trận chung kết.
U23 Trung Quốc cũng bước vào bán kết trong tâm thế hưng phấn sau khi loại U23 Uzbekistan. Dù không sở hữu lối chơi tấn công nổi bật, đội bóng này gây ấn tượng mạnh nhờ hàng thủ kỷ luật và phong độ xuất thần của thủ môn Li Hao. Khả năng cản phá xuất sắc, đặc biệt ở loạt sút luân lưu, biến U23 Trung Quốc thành đối thủ không dễ bị khuất phục.
Với quyết tâm từ cả hai phía, trận bán kết hứa hẹn sẽ là màn so tài quyết liệt, nơi bản lĩnh và sự chuẩn bị chiến thuật đóng vai trò then chốt.
Thông tin lực lượng
U23 Việt Nam: Đầy đủ lực lượng, tuy nhiên có chút lo lắng khi một số tuyển thủ trẻ của Việt Nam như Đình Bắc, Lý Đức, Nhật Minh, Thái Sơn, Viktor Le… đang có chút quá tải.
U23 Trung Quốc: Mất Yang Haoyu vì nhận đủ thẻ vàng.