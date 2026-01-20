Để trở thành đội đầu tiên ghi bàn và đánh bại U23 Trung Quốc, trong trận bán kết U23 châu Á 2026 (22h30 ngày 20/1), HLV Kim Sang Sik cần giúp U23 Việt Nam tìm ra lời giải thuyết phục cho 3 bài toán mang tính then chốt.

Kiểm soát phạm lỗi

U23 Trung Quốc nằm trong top 3 đội phạm lỗi nhiều nhất giải với 53 lần, cho thấy xu hướng đá rát, sẵn sàng phá nhịp trận đấu. Lối đá này gây nhiều ức chế cho các cầu thủ U23 Uzbekistan ở tứ kết.

Alex Yang thường xuyên phạm lỗi. Ảnh: AFC

Alex Yang dẫn đầu đội với 7 lần phạm lỗi. Hậu vệ phải 20 tuổi, một trong những cầu thủ trẻ nhất của họ, dự kiến sẽ được giao nhiệm vụ kèm chặt Đình Bắc.

Đây là chốt chặn có khả năng tranh chấp tốt, từng thắng 7/11 pha đối đầu tay đôi trước U23 Uzbekistan.

Với U23 Việt Nam, bài toán không chỉ là “chịu đòn” mà là kiểm soát nhịp độ. Nếu sa vào những pha va chạm liên tục, đội sẽ bị kéo vào thế trận rời rạc, đúng ý đối thủ.

Giải pháp nằm ở việc luân chuyển bóng nhanh, hạn chế rê dắt ở khu vực dễ bị áp sát, và khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ phải U23 Trung Quốc khi họ dâng cao.

Đình Bắc (hoặc Thanh Nhàn) cần đa dạng cách tiếp cận khu vực 1/3 cuối sân, lúc kéo giãn biên, lúc bó vào trung lộ để buộc Alex Yang di chuyển theo, mở ra hành lang cho cầu thủ chạy cánh trái U23 Việt Nam băng lên.

Quan trọng hơn, U23 Việt Nam phải giữ được kỷ luật, tránh phạm lỗi không cần thiết để không trao cho đối thủ những tình huống hạ nhiệt trận đấu bằng bóng chết.

Xuyên phá bức tường thép

Với thành tích giữ sạch lưới, hầu như mọi lời khen dành cho U23 Trung Quốc đều hướng về Li Hao. Dù vậy, thực tế là bộ ba trung vệ Peng Xiao, He Yiran và Umidjan Yusup tạo thành hệ thống phòng ngự khó chịu bậc nhất giải.

Peng Xiao là cầu thủ phá bóng nhiều nhất U23 châu Á 2026 (cũng là người ghi bàn duy nhất cho U23 Trung Quốc tính đến nay), đồng thời rất mạnh trong tranh chấp tay đôi.

Peng Xiao ghi bàn duy nhất cho U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC

He Yiran ít lao vào đối đầu trực diện, thiên về bọc lót và đọc tình huống để thu hồi bóng.

Umidjan Yusup không chỉ phòng ngự mà còn là mắt xích quan trọng trong chuyển trạng thái với những đường chuyền dài vượt tuyến.

Trước “bức tường” này, tấn công trực diện bằng tạt bổng hay nhồi bóng đơn điệu sẽ rất rủi ro – điều mà U23 Uzbekistan từng rơi vào.

U23 Việt Nam cần sự linh hoạt mà HLV Kim Sang Sik đang thể hiện rõ rệt qua 8 bàn sau 4 trận: hoán đổi vị trí tiền đạo với tiền vệ công, những pha xâm nhập tuyến hai, các tình huống đánh vào khoảng trống giữa trung vệ lệch biên và hậu vệ cánh.

Các cú sút xa có chọn lọc cũng là phương án buộc Li Hao phải hoạt động, từ đó tạo cơ hội cho bóng hai.

Quan trọng nhất là tốc độ xử lý trong vòng cấm. Chỉ cần một nhịp chạm thừa sẽ đủ để Peng Xiao hay He Yiran kịp thời giải vây.

Thận trọng với Behram Abduweli

Trong các trận vừa qua, Behram Abduweli cho thấy anh là kiểu tiền đạo hoạt động độc lập, di chuyển thông minh dù chưa ghi bàn.

Abduweli nổi bật ở khả năng chạy chỗ, dứt điểm linh hoạt, từng tạo dấu ấn với cú móc bóng đẹp mắt trước U23 Uzbekistan.

Abduweli có khả năng tự hoạt động một mình. Ảnh: AFC

Nguy hiểm của Abduweli nằm ở việc kéo giãn hàng thủ, mở khoảng trống cho tuyến hai băng lên trong những pha phản công nhanh.

Với U23 Việt Nam, yêu cầu đặt ra là sự tập trung và phối hợp bọc lót, đặc biệt ở vị trí của Hiểu Minh và Nhật Minh.

Không được phép theo bóng một cách bản năng; thay vào đó là giữ cự ly, phân công rõ nhiệm vụ áp sát và bọc lót, với Lý Đức hỗ trợ.

Khi U23 Trung Quốc chuyển trạng thái nhanh qua những đường chuyền dài của Yusup, việc kiểm soát không gian phía sau lưng hàng thủ sẽ mang tính quyết định.

Hai đội bóng có lối đá tương phản nhau. Giới chuyên môn nghiêng về cơ hội của U23 Việt Nam, một khi HLV Kim Sang Sik tiếp tục cho thấy sự linh hoạt chiến thuật và khai thác sức mạnh tinh thần.

