18h30 ngày 20/1, sân King Abdullah Sports City:

Trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc không chỉ là cuộc chiến giành vé vào chung kết, mà còn là màn so tài đỉnh cao giữa hai nền bóng đá trẻ hàng đầu châu lục.

Trong nhiều năm qua, Nhật – Hàn luôn được xem là chuẩn mực của bóng đá trẻ châu Á, và mỗi lần họ gặp nhau đều mang dáng dấp của một trận chung kết sớm.

U23 Nhật Bản thi đấu ổn định. Ảnh: AFC

U23 Nhật Bản bước vào bán kết với tư cách ĐKVĐ và là đội có sự ổn định cao nhất giải. Dưới sự dẫn dắt của HLV Go Oiwa, U23 Nhật Bản thể hiện bộ mặt kỷ luật, kiểm soát không gian tốt và đặc biệt chắc chắn trong khâu phòng ngự.

Chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGA) thấp nhất giải – 0,98 – cho thấy cách họ tổ chức phòng ngự theo khối, với cự ly đội hình chặt chẽ và khả năng thu hồi bóng ngay trên phần sân đối phương.

Tuy nhiên, trận tứ kết với U23 Jordan cũng là lời cảnh báo: khi bị gây sức ép liên tục, hệ thống của U23 Nhật Bản vẫn có những thời điểm lộ ra khoảng trống và phải nhờ tới loạt luân lưu để đi tiếp.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc mang đến bán kết một hình ảnh ngày càng hoàn thiện.

Sau khởi đầu chưa thật trơn tru ở vòng bảng, đội bóng xứ kim chi đã cải thiện rõ rệt khả năng tấn công, đặc biệt là việc đưa nhiều cầu thủ vào vòng cấm và tận dụng tốt các tình huống chuyển trạng thái.

Trước U23 Australia ở tứ kết, U23 Hàn Quốc cho thấy sự hiệu quả trong pressing tầm cao, sẵn sàng đánh vào những khoảnh khắc đối thủ mất kiểm soát để tạo lợi thế.

U23 Hàn Quốc càng đá càng hay. Ảnh: AFC

Về mặt chiến thuật, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu giằng co, nơi Nhật Bản cố gắng kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai sót, còn Hàn Quốc chủ động pressing và phản công nhanh.

Lịch sử đối đầu tại U23 châu Á khá cân bằng (Nhật thắng 2; Hàn Quốc thắng lần gặp gần nhất), với những chiến thắng mang tính bước ngoặt cho cả hai bên, càng khiến trận bán kết này thêm phần khó lường.

Trong một trận đấu mà sai lầm có thể phải trả giá bằng cả giải đấu, bản lĩnh và khả năng thích nghi chiến thuật sẽ là chìa khóa.

Dù kết quả ra sao, cuộc đối đầu giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc hứa hẹn sẽ là màn trình diễn xứng tầm “kinh điển” của bóng đá trẻ châu Á.

