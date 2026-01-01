Đội hình ra sân
U23 Saudi Arabia: Al Shanqiti, Al Subaini, Abdulrahman, Al Dosari, Faris Al Ghamdi, Al Najdi, Al Elewai, Al Zubaidi, Al Obaid, Rakan, Radif.
U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Polev, Murzakhmatov, Merk, M.Bekberdinov, Brauzman, Datsiev, Almazbekov, A.Bekberdinov, Kochkonbaev, Sharshenbekov.
Thẻ đỏ: Sharshenbekov 34'
Bàn thắng: Rakan 88'
Kết thúc
90'
Hiệp hai có 9 phút bù giờ.
88'
Bàn thắng (1-0, Rakan Al Ghamdi): Từ đường chuyền khe thông minh của đồng đội, Rakan lẻn xuống tung cú đá căng ở góc hẹp khai thông bế tắc trận đấu.
76'
U23 Saudi Arabia được hưởng phạt phạt đền khi bóng bật tay Bekberdinov trong vòng cấm.
Tuy nhiên, ở khoảng cách 11m, Al Juwayr lại không thắng được phản xạ của thủ môn Nurlanbekov.
72'
Al Elewai đi bóng kỹ thuật ngoài khu cấm địa nhưng cú đá cuối cùng lại đi vọt xà ngang.
68'
U23 Kyrgyzstan lùi hết đội hình về phòng ngự, cố gắng đẩy đối thủ ra biên rồi chống bóng bổng.
54'
Rakan xử lý hay ngoài vòng cấm rồi cứa lòng căng nhưng thủ môn U23 Kyrgyzstan vẫn làm chủ được tình hình.
48'
Sau giờ giải lao, U23 Saudi Arabia dồn lên ép sân mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhưng cú nã pháo tầm xa chưa phát huy hiệu quả.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 6 phút bù giờ.
41'
Bị mất người nhưng các cầu thủ U23 Kyrgyzstan vẫn chơi bóng tự tin, mạnh dạn triển khai từ tuyến dưới.
34'
Thẻ đỏ: Sharshenbekov có tình huống dẫm lên chân tiền vệ U23 Saudi Arabia. Sau khi xem VAR, trọng tài chính quyết định rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ số 10 của U23 Kyrgyzstan.
30'
Các cầu thủ U23 Saudi Arabia gần như đá nửa sân. Dẫu vậy, họ vẫn chưa làm cách nào xuyên thủng được mành lưới Kyrgyzstan.
24'
Tiền đạo vào sân thay người Majed tiếp tục có cơ hội khai thông bế tắc nhưng hậu vệ áo trắng kịp thời ngăn chặn ngay trước mũi giày.
14'
Vừa vào sân, Majed có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số nhưng cú đá trong vòng cấm không thắng được thủ thành Nurlanbekov.
12'
Tiền đạo đội trưởng U23 Saudi Arabia - Radif bị căng cơ buộc phải rời sân sớm, nhường chỗ cho Majed.
4'
Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ U23 Kyrgyzstan dàn thế trận phòng ngự chủ động bên phần sân nhà, rình rập chờ thời cơ phản đòn.
23h
Trận đấu bắt đầu.