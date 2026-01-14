Video U23 UAE mở tỷ số:

Đối thủ của thầy trò Kim Sang Sik tại tứ kết 2 VCK U23 châu Á 2026 đã chính thức lộ diện khi U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 UAE vào lúc 22h30 ngày 16/1.

Ở lượt trận cuối bảng B, U23 UAE hòa U23 Syria 1-1 trong trận đấu mang tính sống còn. Dù bị Syria gỡ hòa ở hiệp hai, kết quả này vẫn đủ để UAE giữ vị trí nhì bảng, sau khi U23 Nhật Bản đã sớm chắc ngôi đầu.

U23 UAE (áo trắng) gặp U23 Việt Nam ở vòng tứ kết - Ảnh: AFC

U23 UAE cho thấy lối chơi giàu tốc độ, dựa nhiều vào những pha bứt phá ở hai biên và các đường chuyền dài từ tuyến dưới. Trong khi đó, U23 Việt Nam gây ấn tượng với cách chơi kỷ luật, đơn giản nhưng hiệu quả, cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt.

Cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 UAE vì thế được dự báo rất căng thẳng, khi một bên là đại diện giàu thể lực của Tây Á, bên kia là tập thể trẻ trung, bản lĩnh và đang đạt phong độ cao. Đây hứa hẹn sẽ là trận tứ kết đầy thử thách cho tham vọng tiến sâu của đội bóng áo đỏ.

Ghi bàn:

U23 UAE: Al Memari (24')

U23 Syria: Al Omar (56')

Đội hình ra sân

U23 UAE: Tawhid, Zamah, Amesimeku, Al Marzouqi, Akonnor, Hazim Mohammad, Sosu, Abdulaziz, Al Memari, Ndiaye, Al Menhali

U23 Syria: Maksim Sarraf, Ahmad Faqa, Al Hajji, Al Ahmad, Al Arjah, Mahmoud Nayef, Aland Abdi, Hozan Osman, Muhannad Fadel, Ayham Kranbeh, Anas Al Dahhan.