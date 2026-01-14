Video U23 UAE mở tỷ số:
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
Đối thủ của thầy trò Kim Sang Sik tại tứ kết 2 VCK U23 châu Á 2026 đã chính thức lộ diện khi U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 UAE vào lúc 22h30 ngày 16/1.
Ở lượt trận cuối bảng B, U23 UAE hòa U23 Syria 1-1 trong trận đấu mang tính sống còn. Dù bị Syria gỡ hòa ở hiệp hai, kết quả này vẫn đủ để UAE giữ vị trí nhì bảng, sau khi U23 Nhật Bản đã sớm chắc ngôi đầu.
U23 UAE cho thấy lối chơi giàu tốc độ, dựa nhiều vào những pha bứt phá ở hai biên và các đường chuyền dài từ tuyến dưới. Trong khi đó, U23 Việt Nam gây ấn tượng với cách chơi kỷ luật, đơn giản nhưng hiệu quả, cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt.
Cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 UAE vì thế được dự báo rất căng thẳng, khi một bên là đại diện giàu thể lực của Tây Á, bên kia là tập thể trẻ trung, bản lĩnh và đang đạt phong độ cao. Đây hứa hẹn sẽ là trận tứ kết đầy thử thách cho tham vọng tiến sâu của đội bóng áo đỏ.
Ghi bàn:
U23 UAE: Al Memari (24')
U23 Syria: Al Omar (56')
Đội hình ra sân
U23 UAE: Tawhid, Zamah, Amesimeku, Al Marzouqi, Akonnor, Hazim Mohammad, Sosu, Abdulaziz, Al Memari, Ndiaye, Al Menhali
U23 Syria: Maksim Sarraf, Ahmad Faqa, Al Hajji, Al Ahmad, Al Arjah, Mahmoud Nayef, Aland Abdi, Hozan Osman, Muhannad Fadel, Ayham Kranbeh, Anas Al Dahhan.
KẾT THÚC
Trận đấu chính thức hạ màn, với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này đưa U23 UAE vào vòng tứ kết U23 châu Á 2026. Với ngôi nhì bảng B, đội bóng Tây Á sẽ chạm trán U23 Việt Nam - đội nhất bảng A.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
83'
Càng về cuối trận càng sôi động, với những cơ hội liên tiếp dành cho U23 Syria nhưng đội bóng áo xanh dứt điểm không thành công.
64'
Bàn thắng gỡ hòa 1-1 giúp cho tinh thần của các cầu thủ U23 UAE càng lên cao. Họ liên tục tổ chức ép sân để ghi thêm bàn thắng.
56'
Al Omar gỡ hòa 1-1 cho U23 Syria
Xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được tạt chìm vào trong để Al Omar đệm lòng chính xác, gỡ hòa 1-1 cho U23 Syria.
51'
Trong thế không còn đường lùi, U23 Syria lập tức đẩy cao đội hình gây sức ép ngay sau khi hiệp hai bắt đầu.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U23 UAE.
38'
U23 UAE lại có cơ hội từ sai lầm của hàng thủ U23 Syria, tuy nhiên pha kết thúc không thành công.
31'
Bị dẫn bàn theo cách không hề mong muốn, U23 Syria nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn gỡ hòa.
24'
Al Memari trừng phạt sai lầm của đối phương
Hậu vệ và thủ môn Maksim Sarraf cùng mắc lỗi trong vòng cấm đội nhà, tạo cơ hội để Al Memari dễ dàng sút tung lưới U23 Syria.
21'
Thủ môn Tawhid mắc sai lầm khi xử lý lỗi ngay trong khu vực 5m50, may cho U23 UAE khi cầu thủ U23 Syria dứt điểm ra ngoài.
18'
U23 UAE đáp trả mạnh mẽ với pha đánh đầu của Al Menhali buộc thủ môn Maksim Sarraf phải trổ tài. Nay lập tức U23 Syria lại đe dọa khung thành của đối phương nhưng thủ môn Tawhid vẫn là người chiến thắng.
14'
U23 UAE trải qua một phen thót tim khi VAR vào cuộc xác định lỗi của cầu thủ áo trắng với Al Aswad. Tuy nhiên không có phạt đền cho U23 Syria.
7'
U23 Syria tấn công sắc nét, Al Aswad có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng hậu vệ UAE áp sát khiến cú đá của đội trưởng không thể dứt điểm như ý.
4'
Trận đấu sớm diễn ra sôi động và hấp dẫn khi cả đôi bên đều quyết tâm giành chiến thắng.
23h30
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
23h23
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát U23 UAE vs U23 Syria
Nhận định trước trận
Một chút bất ngờ xuất hiện ở bảng B khi U23 Syria, chứ không phải U23 Qatar, trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U23 UAE cho tấm vé nhì bảng, trong bối cảnh ngôi đầu đã thuộc về U23 Nhật Bản. Cùng có 3 điểm, UAE chỉ cần một trận hòa để giữ vững vị trí, trong khi Syria buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp.
Bỏ qua thất bại trước Nhật Bản, cả UAE lẫn Syria đều cho thấy hình ảnh tích cực ở những trận còn lại. Syria tổ chức phòng ngự chặt chẽ, gây sức ép mạnh mẽ nhưng hạn chế ở khâu dứt điểm. Trong khi đó, UAE thể hiện sự sắc sảo hơn trong tấn công, nền tảng đến từ hệ thống phòng ngự chắc chắn và thủ môn Tawhid chơi ổn định.
Nhìn chung, cả hai đội đều có thể hình, thể lực tốt và lối chơi kỷ luật. Tuy nhiên, khả năng kết liễu vẫn là dấu hỏi lớn. Đội giành quyền đi tiếp từ cặp đấu này sẽ chạm trán U23 Việt Nam ở tứ kết, hứa hẹn một thử thách không hề dễ dàng.
Thông tin lực lượng
Hai đội đầy đủ đội hình.