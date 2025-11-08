PVF-CAND vẫn chưa tìm lại con đường chiến thắng ở V-League 2025/26, nhưng 1 điểm trước Thể Công Viettel là kết quả chấp nhận được với thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh.
Lỗi kỹ thuật khiến trận đấu diễn ra chậm hơn 1 giờ đồng hồ so với dự kiến. Ngay khi bóng lăn, PVF-CAND chủ động tấn công.
PVF-CAND ghi bàn dẫn trước từ cú sút xa có phần may mắn của Amarildo. Trong hiệp 1, đội chủ nhà thi đấu hiệu quả.
Những thay đổi trong hiệp 2 của HLV Thạch Bảo Khanh và Popov tạo thế trận hoàn toàn khác. Thể Công Viettel ghi liền 2 bàn để vươn lên dẫn 2-1.
Trong thời gian bù giờ, tiền đạo kỳ cựu Hoàng Vũ Samson ghi bàn quan trọng giúp PVF-CAND giành lại 1 điểm quý giá.
Kết quả này giúp PVF-CAND tạm thoát khỏi cuối bảng. Trong khi đó, Thể Công Viettel bỏ lỡ cơ hội vượt qua Hà Nội FC trên bảng xếp hạng.
Bàn thắng:
PVF-CAND: Amarildo 20'.
Thể Công Viettel: Kyle Colonna 73', Văn Khang 80'.
Đội hình xuất phát:
PVF-CAND: Sỹ Huy, Eyenga, Hiểu Minh, Bá Đạt, Anh Quân, Bảo Long, Văn Dũng, Thái Quý, Mpande, Thanh Nhàn, Amarildo.
Thể Công Viettel: Văn Việt, Viết Tú, Tiến Dũng, Colonna, Tuấn Tài, Tiến Anh, Hữu Thắng, Wesley, Văn Tú, Lucao, Damian An.
90'+7
Hết giờ! PVF-CAND 2-2 Thể Công Viettel!
Những phút cuối diễn ra hấp dẫn. HLV Thạch Bảo Khanh sửa sai với Hoàng Vũ Samson giúp chủ nhà có 1 điểm.
90'+3
Bàn thắng! PVF-CAND gỡ hòa 2-2! Hoàng Vũ Samson! Huy Hùng thực hiện quả tạt từ cánh phải, Hoàng Vũ Samson băng vào thực hiện cú sút cận thành đánh bại Văn Việt.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
85'
Trận đấu rất sôi động trong những phút cuối. PVF-CAND sụp đổ sau những thay đổi của HLV Thạch Bảo Khanh.
80'
Bàn thắng! Thể Công Viettel dẫn 2-1! Khuất Văn Khang! Trong tình huống phạt góc, bóng bật ra và Văn Khang thực hiện cú đá chìm xuyên qua rừng chân khiến Sỹ Huy bất lực.
79'
Sau khi tham khảo VAR, Huy Hùng chỉ bị phạt thẻ vàng.
78'
VAR vào cuộc sau tình huống Huy Hùng phạm lỗi với Wesley.
75'
Khuất Văn Khang ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài cho trận đấu tiếp tục.
73'
Bàn thắng! Thể Công Viettel gỡ 1-1! Trương Tiến Anh đá phạt treo bóng từ phía cánh phải, Kyle Colonna ung dung thực hiện cú đánh đầu trong thế không bị kèm đánh bại Sỹ Huy.
67'
Thể Công Viettel gặp nhiều khó khăn trong tấn công. Những điều chỉnh của HLV Popov vẫn chưa mang lại hiệu quả.
60'
Không vào! Thể Công Viettel tấn công rất hay, Xuân Tiến thoát xuống sát biên ngang rồi trả bóng lại để Khuất Văn Khang dứt điểm đi ra ngoài.
55'
Lucao rất đau sau pha phạm lỗi nguy hiểm của Eyenga Alain. Cầu thủ chủ nhà phải nhận thẻ vàng.
VAR vào cuộc để kiểm tra tình huống phạm lỗi.
50'
Giống như đầu trận, PVF-CAND nhập cuộc hiệp 2 với tốc độ khá cao. Amarildo khiến hậu vệ đội khách phải phạm lỗi trước vòng cấm.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+5
Hiệp 1 kết thúc! PVF-CAND 1-0 Thể Công Viettel!
Bàn thắng duy nhất của Amarildo giúp thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh tạm dẫn trước.
45'+5
Cột dọc! Thể Công Viettel tấn công nhanh, Lucao thực hiện pha dứt điểm chân phải rất kỹ thuật về góc xa, nhưng bóng tìm đến cột dọc khi Sỹ Huy đã bị đánh bại.
45'
Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
43'
Thể Công Viettel tăng áp lực với những tình huống tấn công, nhưng chỉ mang về phạt góc.
40'
Cho đến lúc này, chiến thuật mà HLV Thạch Bảo Khanh xây dựng đang phát huy hiệu quả trước đội bóng cũ.
37'
Nguy hiểm! Mpande mở bóng ra biên trái, Văn Dũng băng lên căng ngang, Thái Bá Đạt khống chế rồi tung cú sút chân phải đi chệch khung thành Thể Công Viettel.
30'
Nguy hiểm! Đội khách tấn công trung lộ, Lucao băng xuống thực hiện cú sút chân phải góc hẹp, Sỹ Huy bay người cản phá cứu thua cho chủ nhà.
25'
Sau bàn thắng có phần bất ngờ, PVF-CAND thi đấu có phần tự tin hơn. Trong khi đó, Thể Công Viettel chưa thể tạo ra cơ hội thực sự rõ nét trước khung thành Sỹ Huy.
20'
Bàn thắng! PVF-CAND dẫn 1-0! Amarildo Junior! Nhận đường chuyền trước vòng cấm từ Bảo Long, Amarildo khống chế một nhịp rồi tung cú sút xa, bóng chạm hậu vệ đội khách khiến Văn Việt bị khuất phục.
19'
Thể Công Viettel có những pha tăng tốc làm chao đảo hàng thủ PVF-CAND. Wesley Nata và Lucao rất năng động.
16'
Sau những phút đầu dâng cao, HLV Thạch Bảo Khanh cho các cầu thủ áo đỏ lùi đội hình xuống thấp.
13'
Tốc độ trận đấu giảm xuống. Thể Công Viettel là đội chủ động hơn trong việc kiểm soát bóng.
8'
Văn Việt xử lý mạo hiểm, Amarildo băng vào tranh bóng khiến thủ môn đội khách bị đau, cần chăm sóc y tế.
8'
Phan Tuấn Tài đột phá từ cánh trái vào vòng cấm nhưng không thể dứt điểm. Hàng thủ PVF-CAND kịp bọc lót cho nhau.
4'
Đội chủ nhà PVF-CAND chủ động nhập cuộc tấn công. Đội quân của HLV Thạch Bảo Khanh đẩy đội hình lên cao.
1'
Trận đấu bắt đầu.
17h56
Theo BTC, do vấn đề kỹ thuật, trận đấu giữa PVF-CAND và Thể Công Viettel lùi lại 1 tiếng so với dự kiến ban đầu. Bóng sẽ lăn lúc 19h.
Đội hình xuất phát
Thống kê:
Lucao có phong độ tốt với 2 bàn trong 2 trận gần nhất cho Thể Công Viettel. Từ đầu mùa, cầu thủ người Brazil có 4 pha lập công – bằng thành tích của hai cầu thủ ghi bàn tốt nhất PVF-CAND là Amarildo và Thanh Nhàn (cùng 2 bàn).
Thống kê:
Không đội nào để thủng lưới nhiều như PVF-CAND. Đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh nhận đến 20 bàn thua sau 10 trận đấu. Trong khi đó, Thể Công Viettel chỉ lọt lưới 6 bàn – là hàng thủ chắc chắc thứ hai tại V-League, sau Hà Nội (5).