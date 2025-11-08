PVF-CAND vẫn chưa tìm lại con đường chiến thắng ở V-League 2025/26, nhưng 1 điểm trước Thể Công Viettel là kết quả chấp nhận được với thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh.

Lỗi kỹ thuật khiến trận đấu diễn ra chậm hơn 1 giờ đồng hồ so với dự kiến. Ngay khi bóng lăn, PVF-CAND chủ động tấn công.

3 bàn thắng được ghi trong 20 phút cuối

PVF-CAND ghi bàn dẫn trước từ cú sút xa có phần may mắn của Amarildo. Trong hiệp 1, đội chủ nhà thi đấu hiệu quả.

Những thay đổi trong hiệp 2 của HLV Thạch Bảo Khanh và Popov tạo thế trận hoàn toàn khác. Thể Công Viettel ghi liền 2 bàn để vươn lên dẫn 2-1.

Trong thời gian bù giờ, tiền đạo kỳ cựu Hoàng Vũ Samson ghi bàn quan trọng giúp PVF-CAND giành lại 1 điểm quý giá.

Kết quả này giúp PVF-CAND tạm thoát khỏi cuối bảng. Trong khi đó, Thể Công Viettel bỏ lỡ cơ hội vượt qua Hà Nội FC trên bảng xếp hạng.

Bàn thắng:

PVF-CAND: Amarildo 20'.

Thể Công Viettel: Kyle Colonna 73', Văn Khang 80'.

Đội hình xuất phát:

PVF-CAND: Sỹ Huy, Eyenga, Hiểu Minh, Bá Đạt, Anh Quân, Bảo Long, Văn Dũng, Thái Quý, Mpande, Thanh Nhàn, Amarildo.

Thể Công Viettel: Văn Việt, Viết Tú, Tiến Dũng, Colonna, Tuấn Tài, Tiến Anh, Hữu Thắng, Wesley, Văn Tú, Lucao, Damian An.

