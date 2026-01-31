Theo kết quả bốc thăm, Real Madrid sẽ chơi trận lượt đi trên sân Benfica vào 17/2 và tái đấu ở Bernabeu 8 ngày sau đó (25/2).

Benfica của Mourinho khiến Real Madrid sôi sục sau trận thua bẽ bàng ở Lisbon, lỡ vé vào thẳng vòng 16 đội Cúp C1. Ảnh: 433

Phản ứng về kết quả bốc thăm, giám đốc quan hệ thể chế Real Madrid, Emilio Butragueno cho hay: “Chúng tôi sẽ trở lại Lisbon. Thật lạ là Real Madrid chưa từng gặp họ trong 60 năm và nay thì có 3 lần đụng độ trong vòng 1 tháng.

Real Madrid phải giành được kết quả tốt. Benfica đã thể hiện được sức mạnh của mình, chơi một trận rất hay ở cuộc đấu vừa rồi.

Điều đó sẽ thôi thúc Real Madrid nỗ lực chuẩn bị để gặt kết quả tốt ở trận lượt đi, trước khi trở lại Bernabeu để lấy vé vào vòng 16 đội Champions League”.

Trong khi đó, cựu tiền vệ Toni Kroos đánh giá về màn tái đấu tức thì giữa 2 đội: “Tôi không nghĩ Real Madrid sẽ gặp bất ngờ gì trước Benfica.

Điều khiến họ khó chịu hơn có lẽ là việc phải đá thêm 2 trận trong lịch thi đấu vốn đã dày đặc của mình.

Họ bước lượt cuối vòng bảng với vị trí thứ 3 trong BXH và nghĩ rằng sẽ dễ dàng vượt qua Benfica để giành vé vào top 8. Nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại”.

Mbappe, người lập cú đúp nhưng không thể cứu Real Madrid thoát thua, tuyên bố sẽ cùng đồng đội rửa 'mối nhục' trước Benfica. Ảnh: Transfer News Live

Có thể thấy phía Real Madrid nôn nóng muốn tái đấu Benfica để “rửa hận”, như Mbappe tuyên bố. Trong bối cảnh này, dư luận quan tâm Mourinho phản ứng thế nào về kết quả bốc thăm?

Và biểu lộ của vị thuyền trưởng này đúng theo phong cách rất… Mourinho! Ông tỏ ra vô cùng bình thản. Trên trang cá nhân, Mourinho đăng tải bức ảnh đang ngồi trong văn phòng, cho thấy đang chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo của Benfica ở giải VĐQG Bồ Đào Nha – gặp Tondela. Đi kèm hình ảnh, ông viết dòng chú thích: “Cuộc sống vẫn tiếp diễn”.

Vào rạng sáng thứ Năm (29/1) vừa qua, Benfica của Mourinho đánh bại Real Madrid 4-2 trong trận cầu đầy kịch tính, trong đó thủ thành Trubin được ông chỉ đạo lên tham gia tấn công, đánh đầu ghi bàn quyết định ở phút 80+8, giúp đội nhà kịp giành vé đi play-off, khiến Real Madrid cay đắng bật bãi khỏi top 8.