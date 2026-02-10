MU đang xúc tiến kế hoạch tái thiết tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, và Sandro Tonali được xác định là mục tiêu ưu tiên.

Việc mua tiền vệ chất lượng là nhiệm vụ bắt buộc với MU, trong bối cảnh Casemiro sớm xác nhận rời Old Trafford vào cuối mùa giải này.

Theo nguồn tin từ The Telegraph, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đánh giá cao hồ sơ của tiền vệ người Italia nhờ sự toàn diện trong lối chơi.

MU xác định Tonali là người kế thừa Casemiro. Ảnh: NU

Tonali có khả năng thu hồi bóng tốt, điều tiết nhịp độ và hỗ trợ triển khai từ tuyến dưới.

Ở tuổi 25, Tonali được xem là đang bước vào giai đoạn chín của sự nghiệp, phù hợp với định hướng trẻ hóa nhưng vẫn đảm bảo kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao mà MU theo đuổi.

Tương lai của tuyển thủ Italia tại Newcastle bắt đầu xuất hiện những dấu hỏi khi người đại diện của anh thừa nhận sẽ cân nhắc các lựa chọn vào cuối mùa.

Điều kiện then chốt nằm ở việc Newcastle có giành vé dự Champions League hay không. Yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp tới tham vọng thể thao của Tonali trong giai đoạn đỉnh cao.

Dù vậy, thương vụ này được dự báo không hề dễ dàng. Newcastle, đội từng chi khoảng 55 triệu bảng để đưa Tonali về từ AC Milan và có hợp đồng đến năm 2029, không muốn đàm phán nếu mức đề nghị dưới 100 triệu bảng.

Lập trường cứng rắn này phản ánh vai trò chiến lược của Tonali trong cấu trúc đội hình dài hạn tại St James’ Park.

Không chỉ MU theo sát tình hình. Juventus, Arsenal cùng một số ông lớn châu Âu khác cũng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến, sẵn sàng nhập cuộc nếu xuất hiện cơ hội.