Chia sẻ trước trận đấu, Michael Carrick cho hay, sẽ thật “vô nghĩa”, nếu MU không cảm thấy hứng khởi trước chuỗi trận thắng đang có – 4 trận tại Premier League. Và điều HLV tạm quyền này nhắn đến các chiến binh ‘Quỷ đỏ’ chính là: hãy tận hưởng cảm giác chiến thắng ấy rồi lấy đó làm động lực tiếp tục thăng hoa!

Trên đà thăng hoa, Carrick được kỳ vọng cùng MU tiếp tục giành chiến thắng khi làm khách West Ham đêm nay. Ảnh: MUFCEDIT

“Bạn phải biết cách kiểm soát những cảm xúc thăng hoa nhưng cũng cần cho phép mình tận hưởng niềm vui thắng trận. Không thể lúc nào cũng giữ thái độ bình bình được. Đó là lý do vì sao chúng ta gắn bó với môn thể thao Vua này.

Nhưng khi bước vào trận tiếp theo, bạn phải gạt tất cả sang một bên để tập trung cho thử thách mới. Tuy nhiên, có thể nói nhờ các chiến thắng đã qua giúp bạn có tâm trạng tích cực, sự tự tin, thoải mái và hưng phấn hơn một chút trước giờ xung trận”.

Carrick cho hay thêm: “Các chàng trai MU đã làm rất tốt. Họ đã xử lý tình huống thật tuyệt, cùng nhau hưởng niềm vui thắng trận, sau đó quay lại tập luyện, tập trung cho trận tiếp theo. Chúng tôi phải tiếp tục duy trì điều đó”.

MU toàn thắng cả 4 trận sau khi Carrick được chọn thay Ruben Amorim đến hết mùa, gồm thắng Man City và Tottenham với cùng tỷ số 2-0, đả bại Arsenal, Fulham đều với kết quả 3-2.

Casemiro chơi tuyệt hay, khi MU được dẫn dắt bởi Carrick đến nỗi cựu trung vệ Rio Ferdinand kêu gọi đội bóng cũ 'quay xe', hãy đổi ý chia tay tiền vệ Brazil, thay vào đó kích hoạt điều khoản thêm 12 tháng! Ảnh: Premier League

Với Carrick - người từng có thời gian ngắn tạm quyền vào 2021 cũng như 12 năm khoác áo MU - trở lại Old Trafford, đội đang cải thiện mạnh mẽ, mang đến tinh thần rất cao trong phòng thay đồ. 'Quỷ đỏ' hiện xếp thứ 4 trong BXH, chỉ kém đội xếp trên là Aston Villa 3 điểm.

Hậu vệ Luke Shaw chỉ ra điều Carrick mang lại cho MU: “Ông ấy tạo ra rất nhiều sự khác biệt. Và điều quan trọng nhất, Michael Carrick hiểu tường tận CLB, nên biết chính xác phải làm gì để giúp MU thắng, làm cho mọi người hạnh phúc và tận hưởng những gì chúng tôi đang làm.

Carrick biết cách khai thác tối đa khả năng của các cầu thủ và ông ấy đang thực sự làm được điều đó. Dĩ nhiên, cảm giác chiến thắng luôn tốt hơn, khiến cho niềm tin dâng cao. Nhưng chúng tôi không thể lơ là. MU phải tiếp tục tiến lên và thúc đẩy lẫn nhau chơi tốt thêm”.