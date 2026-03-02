Đến để xem Arsenal

Đó không phải trận đấu hay nhất của thầy trò Mikel Arteta. Chưa kể những phút cuối nghẹt thở mà các “Pháo thủ” phải chịu đựng, thậm chí khi chơi hơn người.

Dù vậy, điều đứng về phía đội đầu bảng Premier League chính là những bài vở chiến thuật của Nicolas Jover và phong độ xuất sắc của David Raya.

Bóng chết giúp Arsenal tạo khác biệt. Ảnh: Squawka

Trận derby London là câu chuyện “từ phạt góc đến phạt góc và ai đến lượt thì ghi bàn”, trước khi được định đoạt bởi những pha cứu thua của thủ môn người Tây Ban Nha. Đó thực sự là những pha cứu thua đẳng cấp.

“You’ve only come to see The Arsenal” (“Các bạn chỉ đến để xem Arsenal”), tấm tifo hoành tráng tại Emirates chào đón đội nhà như thế. Xem… và chiến thắng.

Bởi đó là điều duy nhất Arsenal biết làm khi đối đầu với Liam Rosenior. Ba lần chạm trán kể từ khi vị HLV người Anh thay Enzo Maresca ngồi ghế nóng Chelsea, cả chiến thắng cho Arsenal – trước đó là 2 lượt bán kết League Cup.

Còn điều mà các CĐV Chelsea ngày càng phải làm quen – một cách bất đắc dĩ – là chứng kiến đội nhà thi đấu trong thế thiếu người.

Tấm thẻ đỏ của Pedro Neto là lần thứ 7 tại Premier League mùa này, lần thứ 9 trên mọi đấu trường, chỉ còn cách kỷ lục lịch sử đúng một thẻ. Một vấn đề khác mà đội bóng thành London cần khắc phục nếu muốn dự Champions League mùa tới.

Những bàn thắng từ bóng chết

Không phải những pha xử lý mạo hiểm bằng chân của Robert Sanchez, mà chính tình huống bóng chết khiến Chelsea trả giá. Dù nhiều lần chơi đùa với lửa trong khâu triển khai, Sanchez không mắc sai lầm trực tiếp.

Nhưng Arsenal một lần nữa trừng phạt đối thủ từ phạt góc. Bàn mở tỷ số 1-0 được ghi bởi một cầu thủ Chelsea… nhưng vào nhầm lưới.

Dù biết quả phạt góc của Bukayo Saka sẽ hướng đến Gabriel Magalhaes, trung vệ người Brazil vẫn quá mạnh trong không chiến. Một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất Premier League ở những tình huống trên không.

Pedro Neto là trường hợp thẻ đỏ thứ 7 của Chelsea ở Premier League mùa này. Ảnh: Squawka

Bị hai đối thủ đeo bám, Gabriel đánh đầu, Saliba đánh đầu nối, bóng đập Sarr đổi hướng vào lưới. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn được tính cho trung vệ người Pháp.

Arsenal suýt nữa cũng tự bắn vào chân mình khi Zubimendi và Raya phối hợp thiếu ăn ý.

Sau quãng thời gian Chelsea phải chống đỡ liên tục, cùng lúc Cole Palmer phải nhờ đến đội ngũ y tế chăm sóc, tranh cãi xuất hiện.

Trọng tài và VAR đều không cho Chelsea hưởng phạt đền trong tình huống kéo người và đặc biệt là pha chạm tay của Declan Rice.

Tuy vậy, điều đó không còn quan trọng với “The Blues”, bởi ngay ở quả phạt góc tiếp theo, nhờ sự “giúp sức” của đối thủ, họ đã san bằng tỷ số. Trong tình huống nhảy lên sau pha phạt góc, Piero Hincapie phá bóng thẳng vào lưới nhà.

“Siêu Raya”

Bàn thua sát giờ nghỉ ảnh hưởng không nhỏ tới Arsenal, trong khi Chelsea khởi đầu hiệp 2 đầy hứng khởi. Lúc này, các học trò của Liam Rosenior chơi rõ ràng và sắc nét hơn.

Joao Pedro bị Raya từ chối, còn Palmer không thể chạm bóng từ quả tạt chuẩn xác về cột hai. Bỏ lỡ cơ hội, Chelsea phải trả giá, bởi Arsenal luôn có “át chủ bài” mang tên bóng chết.

Lại một quả phạt góc nữa, lần này do cầu thủ chủ nhà trực tiếp ghi bàn, giúp Arsenal tái lập thế dẫn trước.

Raya là người hùng trong trận derby London. Ảnh: PL

Robert Sanchez đòi trọng tài thổi phạt trong pha lập công của Jurrien Timber, nhưng thực tế là chính anh phán đoán sai khi băng ra bắt bóng bổng. Bàn thứ 16 của Arsenal từ phạt góc ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Chưa dừng lại ở đó, Pedro Neto hoàn tất ngày thi đấu đáng quên khi tự đẩy mình khỏi sân 20 phút trước khi hết giờ.

Sau khi mải miết đuổi theo Gabriel Martinelli bên cánh, anh có pha vào bóng liều lĩnh khiến trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ – thẻ vàng thứ 2 trong 3 phút. Không còn “xanh” nữa, Chelsea mùa này đúng là “đỏ” thật sự.

Dù Emirates bùng nổ và bàn 3-1 tưởng như chỉ còn là vấn đề thời gian – nhất là sau pha cứu thua của Sanchez trước cú dứt điểm của Eberechi Eze – Arsenal vẫn phải chịu đựng đến nghẹt thở.

David Raya cản xuất sắc cứu thua bằng một tay từ quả tạt trở thành pha dứt điểm hiểm hóc của Garnacho; phản xạ đẩy cú “xe đạp chổng ngược” của Joao Pedro, trước khi bàn của Liam Delap bị hủy ở phút bù giờ khiến CĐV chủ nhà thót tim.

“Tim tôi suýt ngừng đập”, Mikel Arteta nói về những pha cứu thua của Raya. Điều quan trọng là Arsenal chiến thắng, tái lập 5 điểm hơn Man City và đá hơn 1 trận.