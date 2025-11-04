Alonso thay đổi Liverpool

“Tên này tưởng mình là ai?”, Jamie Carragher, một trong những thủ lĩnh của Liverpool năm 2004, nghĩ như thế khi Xabi Alonso chuẩn bị bước vào phòng thay đồ sân Anfield.

Khi thông báo về bản hợp đồng mới cho cả đội, Rafa Benitez, HLV khi đó của Liverpool, nói rằng Alonso đã chỉ cho ông thấy những điểm có thể cải thiện về mặt chiến thuật.

Carragher từng kể lại rằng ông coi đó là điều khó chấp nhận. “Tôi chỉ nghĩ: ‘Mới 22 tuổi, đến từ Tây Ban Nha mà dám nói chúng tôi chơi sai. Trước hết, hãy mặc chiếc áo này đã’”, trung vệ và đội trưởng huyền thoại của Liverpool nhớ lại.

Tuy nhiên, sự nghi ngờ ban đầu ấy nhanh chóng biến mất. Ngay cuối mùa đó, họ cùng nhau nâng cao Champions League. “Chúng tôi thường nói chuyện rất nhiều về bóng đá. Xabi xem rất nhiều trận đấu”, Carragher kết lại.

Giờ đây ông là bình luận viên sôi nổi của truyền hình Anh, người vẫn duy trì mối quan hệ thân mật cùng Alonso.

Alonso trở lại Anfield cùng Real Madrid (3h ngày 5/11), nơi từng là ngôi nhà của ông giai đoạn 2004-2009, trước khi chuyển sang Bernabeu.

Khi hầu hết đồng đội chọn sống ở vùng ngoại ô, Alonso lại thuê một căn hộ có cửa sổ lớn nhìn ra Albert Dock, khu bến cảng cũ. Đó là thời mà giới cầu thủ chưa kín như bưng như bây giờ.

Ngày ấy, Xabi thoải mái để phóng viên chụp hình khi đi dạo bên dòng Mersey, và thường xuyên xuất hiện trong khu mình ở.

“Xabi đã hòa mình vào cuộc sống ở Liverpool”, Carragher nhận xét. Trong phòng thay đồ, các cựu binh cảm kích vì Alonso đóng vai trò cầu nối giữa thế hệ cũ và nhóm cầu thủ Tây Ban Nha mới đến.

Trình độ tiếng Anh của Xabi cũng khá tốt nhờ những mùa hè từng học ở Ireland.

Liverpool trong trận chung kết Champions League 2005. Ảnh: PA

Về nhà

“Luôn là cảm giác dễ chịu khi trở lại nơi người ta từng yêu quý mình. Liverpool ảnh hưởng nhiều đến tôi. Với Rafa Benitez, tôi học được rằng bóng đá đỉnh cao không chỉ là thi đấu, mà còn là chuẩn bị và suy nghĩ cho trận đấu”, Alonso nói.

“Khi trở lại đây hay về Anoeta (sân nhà của Real Sociedad), tôi cố gắng không để cảm xúc lấn át, để tập trung vào công việc và giữ cho mối liên kết với các cầu thủ không bị thay đổi”, ông chia sẻ về cuộc tái ngộ đặc biệt, và không phải là duy nhất.

Alonso còn gặp lại Florian Wirtz, người từng tỏa sáng rực rỡ ở Bayer Leverkusen dưới tay ông, nhưng lại mờ nhạt hơn tại Liverpool sau thương vụ đình đám.

Ông cũng chào người học trò cũ Jeremie Frimpong, hậu vệ phải đến thay Trent Alexander-Arnold – người đến Real Madrid.

Hình ảnh của Alexander-Arnold vẫn phủ kín bức tường lớn nơi giao nhau giữa Sybil Street và Anfield Road, dù người hâm mộ vẫn còn bực bội về cách anh rời đội. Còn Xabi thì được chờ đón bằng một sự tôn vinh nồng nhiệt.

Thực ra, đây mới chỉ là lần thứ 2 trong sự nghiệp, cả khi là cầu thủ lẫn HLV, Alonso trở lại Anfield với tư cách đội khách.

Năm ngoái, ông cùng Leverkusen thua tan tác 0-4. Lần này, không chịu áp lực, Real Madrid xem trận đấu như cơ hội để khẳng định bước tiến thật sự sau trận Siêu kinh điển.

Cho đến lúc này, Liverpool đang có khởi đầu tốt thứ hai trong lịch sử sau 14 trận đầu mùa: 13 thắng, 1 thua; ngang mùa 1961/62 dưới thời Miguel Munoz huyền thoại.

Ngoài chuyên môn, trận đấu còn phản ánh rõ nét phong cách mới mà Alonso mang lại.

Lần đầu tiên kể từ khi Jose Mourinho rời Madrid năm 2013, đội bóng tập sáng thứ Hai ở Valdebebas, bay sang Liverpool buổi chiều và không bước chân vào sân Anfield, chỉ họp báo và dự lễ tưởng niệm cố cầu thủ Diogo Jota, rồi về thẳng khách sạn.

Alonso trở lại Anfield với cảm xúc đặc biệt. Ảnh: EFE

Đó là quyết định cá nhân của Alonso. “Tôi cũng làm thế ở Leverkusen. Nếu tập ở đây, chúng tôi sẽ để lộ nhiều điều cho đối thủ”, ông nói hôm thứ Hai.

Trước đó, ông nhấn mạnh ngày thứ Bảy: “Tốt hơn là chuẩn bị trong không gian của mình, tránh 200 chiếc camera soi mói”.

Cách làm này thể hiện sự kín đáo mà anh đang cố tạo quanh phòng thay đồ, cũng như trong các buổi họp báo, nơi anh tỏ ra không thoải mái khi bị hỏi quá sâu.

Khác với Carlo Ancelotti cuối nhiệm kỳ, giờ Real Madrid chạy nhiều hơn; HLV của họ thì nói ít hơn.

Áp lực hiện nằm phía Liverpool, đội vừa chặn được chuỗi trượt dốc sau 6 thất bại trong 7 trận. Sau Real Madrid, The Kop còn cuộc chiến nảy lửa với Man City.

“Một trận kinh điển của quá khứ và hiện tại”, Alonso nhận định. “Xabi từng giành Champions League ở đây. Mọi người đều nói về ông với sự tôn trọng”, HLV Arne Slot kết lại.