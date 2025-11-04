3h ngày 5/11, sân Anfield:

Lữ đoàn đỏ vừa chấm dứt chuỗi trận thảm hại bằng chiến thắng 2-0 trước Aston Villa cuối tuần qua, dập tắt những tin đồn Arne Slot có thể bay ghế.

Nhà cầm quân Hà Lan phải hứng chịu vô vàn lời chỉ trích trước đó do Liverpool thua liền 4 trận ở Ngoại hạng Anh. Đúng vào lúc khó khăn nhất, Salah tỏa sáng mang niềm vui trở lại với The Kop.

Trận thư hùng hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Khelnow

Tuy nhiên, nhìn vào cuộc đấu đó, Aston Villa tự bắn chân mình hơn là một màn trình diễn thuyết phục của nhà ĐKVĐ Premier League.

Thống kê chỉ ra rằng, Liverpool đã thua 6/8 trận vừa qua. Đổ hơn 400 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng, những gì mà thầy trò Arne Slot thu lại đến lúc này không tương xứng kỳ vọng.

Thực tế thì hầu hết các tân binh "bom tấn" của Liverpool đều chưa thích nghi môi trường mới. Từ Alexander Isak, Florian Writz cho đến Milos Kerkez hay Frimpong.

Tiếp Real Madrid hôm nay, nhiều khả năng HLV gốc Hà Lan sẽ tiếp tục xếp Writz và Kerkez dự bị, trong bối cảnh cặp đôi thi đấu tệ hại.

Bên kia chiến tuyến, Xabi Alonso đang từng bước thay đổi bộ mặt Real Madrid vốn rệu rã và bạc nhược ở giai đoạn cuối triều đại Carlo Ancelotti.

Ba lượt đấu Champions League, đội bóng Hoàng gia dễ dàng thổi bay Marseille, Kairat và Juventus. Họ cũng nắm quyền kiểm soát cuộc đua La Liga, sau chiến thắng El Clasico và vùi dập Valencia 4 bàn không gỡ.

Đáng chú ý, 13/14 trận đấu của Real Madrid từ đầu mùa kết thúc trong chiến thắng. Thất bại duy nhất có phần khó hiểu tỷ số 2-5 trước kình địch cùng thành phố Atletico Madrid.

Mbappe có cơ hội phô diễn tài năng ở Anfield - Ảnh: LFC

Song hành với phong độ thăng hoa của đội bóng Hoàng gia là một Kylian Mbappe đang chơi thứ bóng đá đỉnh cao sự nghiệp.

Cú đúp vào lưới Valencia cuối tuần qua là trận thứ 8 liên tiếp Mbappe ghi bàn tại giải quốc nội. Hiện chân sút người Pháp đang dẫn đầu danh sách "dội bom" ở cả La Liga (13 bàn) và Champions League (5 bàn).

Hành quân đến Anfield hôm nay, Mbappe hy vọng sẽ tiếp tục phô diễn tài năng giúp Los Blancos đánh sập Anfield.

Tỷ lệ châu Á: Đồng banh (0: 0) - TX: 3 1/4

Dự đoán: Real Madrid thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Liverpool: Alisson Becker, Giovanni Leoni và Jeremie Frimpong vắng mặt vì chấn thương.

Real Madrid: Dani Carvajal, Antonio Rudiger và David Alaba chấn thương.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe.