3h ngày 5/11, sân Công viên các Hoàng tử:

Bayern Munich sẽ đối mặt với thử thách lớn nhất tại Champions League 2025/26 khi hành quân tới sân Parc des Princes của nhà ĐKVĐ PSG.

Đây là cuộc chiến tái hiện tứ kết FIFA Club World Cup 2025, nơi PSG giành chiến thắng 2-0 trong những phút cuối nhờ công Desire Doue và Ousmane Dembele – người vừa giành Quả bóng vàng.

Harry Kane và Bayern bùng nổ từ đầu mùa. Ảnh: Imago

Phong độ chói sáng của Harry Kane là điểm tựa để Bayern Munich hy vọng thay đổi kết quả đối đầu với PSG.

Sau khi giành Chiếc đĩa bạc Bundesliga 2024/25, Bayern Munich của Vincent Kompany có sự tiến bộ đáng kinh ngạc. Có lẽ, chính cựu hậu vệ người Bỉ cũng không ngờ tới khởi đầu phi thường đến như vậy.

Trải qua 15 trận trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa, Bayern Munich, ghi 54 bàn thắng và mới chỉ để lọt lưới 10 lần. Đây là kỷ lục trong lịch sử 5 giải vô địch bóng đá hàng đầu châu Âu.

Từ chiến thắng trong trận Siêu cúp Franz Beckenbauer trước VfB Stuttgart cho tới ba điểm trước Bayer Leverkusen ở vòng 9 Bundesliga, chưa có đối thủ nào đủ sức làm chậm bánh xe cuồng phong của Bayern.

Màn trình diễn tại giai đoạn vòng bảng Champions League cũng vô cùng thuyết phục: mở màn bằng chiến thắng 3-1 trước Chelsea, đội vừa đánh bại PSG 3-0 trong trận chung kết FIFA Club World Cup, rồi tiếp tục nghiền nát Pafos và Club Brugge với các tỷ số 5-1 và 4-0.

Đứng đầu cơn bão chiến thắng ấy là Harry Kane, người đang “già đi như rượu ngon”. Đội trưởng tuyển Anh đã ghi tới 22 bàn sau 15 trận trên mọi mặt trận, trong đó có 5 pha lập công tại đấu trường châu Âu.

Sự bùng nổ của Kane và Bayern có đóng góp lớn từ Luis Diaz. Cựu cầu thủ Liverpool hòa nhập rất nhanh, trực tiếp ghi bàn hoặc đưa ra những pha kiến tạo bước ngoặt.

PSG từng thắng Bayern tại FIFA Club World Cup. Ảnh: Imago

Tất nhiên, PSG hoàn toàn khác so với những đối thủ mà Bayern Munich gặp vừa qua. Đội bóng nước Pháp đang thi đấu ổn định, dù đôi khi trải qua kết quả không thực sự tốt tại giải quốc nội.

Trong tay Luis Enrique là đội ngũ có chiều sâu tốt, với nhiều giải pháp chiến thuật. Dù Doue tiếp tục vắng mặt, nhưng Ousmane Dembele đã trở lại để lĩnh xướng hàng công.

Gần đây, PSG đã dạy cho Leverkusen một bài học bóng đá, với chiến thắng 7-2. Kompany sẽ phải thận trọng trước sức mạnh tấn công của đại diện Paris, cũng như một Vitinha xuất sắc ở hàng tiền vệ.

Hai ứng viên vô địch với thành tích toàn thắng hứa hẹn cuộc đối đầu mãn nhãn.

Lực lượng:

PSG: Zabarnyi bị treo giò, Doue chấn thương.

Bayern Munich: Ito, Davies, Musiala chấn thương.

Đội hình dự kiến:

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.

Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane.

Tỷ lệ trận đấu: 0 0

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/2

Dự đoán: PSG thắng 3-2.