Theo tờ El Periodico, sau khi rời khỏi tuyển Tây Ban Nha, với lý do đang điều trị chứng đau xương mu cần thời gian để hồi phục, Lamine Yamal đã đi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.

Lamine Yamal liên tục tạo ra những ồn ào bên ngoài sân cỏ. Ảnh: ESPN FC

Nguồn này hé lộ, Yamal vui chơi ở bữa tiệc riêng tư tại hộp đêm Luz de Gas ở Barcelona từ nửa đêm đến 5 giờ sáng thứ Sáu (giờ địa phương) vừa qua. Ở trong căn phòng VIP ấy, không ai được phép mang điện thoại vào.

“Bữa tiệc của Yamal diễn ra tại Luz de Gas: không điện thoại di động và chỉ để cho phụ nữ vào khu vực VIP, nơi sao trẻ Barca đang ở cùng anh họ và nhóm bạn”.

Lamine Yamal yêu cầu được canh cửa nghiêm ngặt, mọi người đều phải để điện thoại ở bên ngoài, do không muốn bị chụp ảnh hay quay phim giữa lúc đang gây ra những tranh cãi vì rút khỏi tuyển Tây Ban Nha.

Sao trẻ Barca được cảnh báo, nếu không bỏ thói quen tiệc tùng thì sự nghiệp khó mà bền. Ảnh: Defensa

Barca được cho cố tình ngăn Yamal lên tuyển và cầu thủ này cũng thuận theo, gây nên thêm những căng thẳng với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng như HLV trưởng La Fuente.

Xung đột giữa CLB và ĐTQG liên quan Lamine Yamal xảy ra từ kỳ FIFA Days tháng 9, sau khi cầu thủ này trở lại với chấn thương và có 2 giai đoạn phải nghỉ thi đấu từ đó.

Tình hình sẽ lắng đi, nếu Yamal thực sự dành thời gian để điều trị chấn thương xương mu cũng như có chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý. Đằng này, ngọc quý Barca lại bị phát hiện đi vui chơi thâu đêm gây nên những phản ứng mạnh từ người hâm mộ. Họ thực sự thất vọng với ý thức kỷ luật và lối sống của anh.

“Một lần nữa, Lamine Yamal lại gây chú ý vì những trò hề ngoài sân cỏ’, Defensa nói về ồn ào mới của anh, kèm cảnh báo chớ để thói quen tiệc tùng làm tan tành sớm sự nghiệp.

Còn về tuyển Tây Ban Nha, dù không có sao trẻ này thì đoàn quân của La Fuente cũng đã chính thức lấy vé World Cup 2026, sau khi khép lại chiến dịch vòng loại bằng trận hòa 2-2 với Thổ Nhĩ Kỳ. Vài ngày trước, các nhà vô địch châu Âu thắng giòn Georgia 4-0.