Khởi đầu mùa giải 2025/26 của Pedri đang phá vỡ mọi khuôn mẫu. Anh là trụ cột không thể thay thế trong cả 8 trận chính thức mà Barcelona thi đấu cho đến nay – 7 ở La Liga và 1 tại Champions League.

Pedri trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt. Ảnh: MD

Pedri hiện là cầu thủ có nhiều lần chạm bóng nhất (783 lần), nhiều đường chuyền chính xác nhất (652), nhiều pha chuyền vào 1/3 cuối sân nhất (90), dẫn bóng vào 1/3 cuối sân gần khung thành nhất (36) và nhiều lần thu hồi bóng nhất (49) trong 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu.

Dữ liệu mang tính thống trị biến anh thành bộ não thực sự của đội bóng Hansi Flick. Có lẽ, anh là tiền vệ toàn diện nhất hành tinh lúc này.

“Cậu ấy thật đặc biệt. Là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi thích cách Pedri tiến bộ và vai trò thủ lĩnh mà cậu ấy mang lại cho đội”, Flick chia sẻ sau trận ngược dòng thắng Sociedad.

Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh: “Pedri luôn có mặt ở khắp nơi trên sân. Cậu ấy cực kỳ quan trọng với chúng tôi”.

Tiền vệ 22 tuổi này kết hợp được cả sự điềm tĩnh và tính quyết liệt, sáng tạo lẫn hy sinh trong phòng ngự.

Ở La Liga, Pedri dẫn đầu về tổng số đường chuyền đã thực hiện (711), bỏ xa người đứng thứ hai là Alvaro Carreras (544).

Cuối tuần qua, anh tiếp tục chứng minh giá trị: được bầu chọn cầu thủ hay nhất trận (lần thứ 2 từ đầu mùa) trong chiến thắng 2-1 trước Sociedad, thêm một màn trình diễn xuất sắc về khả năng kiểm soát và sáng tạo.

Sự công nhận ở tầm quốc tế vẫn chưa tương xứng với tầm ảnh hưởng của Pedri. Ở gala trao Quả bóng vàng gần nhất, anh chỉ đứng thứ 11, kết quả khiến nhiều người ngạc nhiên.

Dù vậy, anh và Hansi Flick không quan tâm lắm. Điều cần thiết là những chiến thắng của Barca.

Không chỉ tấn công hay, Pedri phòng ngự cũng xuất sắc. Ảnh: MD

Bước vào lượt 2 vòng bảng Champions League, Barca gặp PSG trên sân Montjuic (2h ngày 2/10) là thử thách lớn nhất với Pedri từ đầu mùa. Anh có thể đối mặt Vitinha – xếp thứ 3 Quả bóng vàng nhưng chưa rõ khả năng ra sân.

Bất kể kết quả ra sao, thực tế hiện tại đã rõ: Pedri đang tỏa sáng hơn bao giờ hết. Ngoài khả năng phối hợp, anh nổi bật ở thống kê khác: trung bình 7 lần thu hồi mỗi trận; 4 pha thắng tranh chấp tay đôi.

Sự cân bằng giữa phòng ngự và sáng tạo biến Pedri trở thành một mẫu cầu thủ gần như không thể tìm thấy trong bóng đá hiện đại.

Những con số không biết nói dối: Pedri là động cơ của Barca. “Blaugrana” có thể thắng mà Lamine Yamal vắng mặt, nhưng Hansi Flick chưa đủ tự tin để “số 8” của ông ngồi ngoài.