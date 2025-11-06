Đến làm khách trên đất Bỉ lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C1, Mundo đánh giá “phiên bản Lamine Yamal hay nhất đã trở lại” và dường như đã hoàn toàn khỏi chấn thương háng.

Tờ này cũng đánh giá, sự hồi sinh của Lamine Yamal là tin tích cực duy nhất của Barca với trận hòa (3-3) mà như thua Club Brugge.

Phiên bản Lamine Yamal tốt nhất trở lại ở trận đấu Barca 3-3 Club Brugge. Ảnh: Mundo

Các học trò của Hansi Flick 3 lần để đối thủ vượt lên và phải nhờ đến sự tỏa sáng của Yamal – ghi 1 siêu phẩm (gỡ hòa 2-2) cũng như gián tiếp khiến cầu thủ chủ nhà phản lưới, mới kiếm được 1 điểm.

Tuy không thể hài lòng về kết quả chung cuộc, nhưng HLV Hansi Flick và Barca không khỏi vui mừng trước một Lamine Yamal hay nhất đang trở lại. Cầu thủ này ghi bàn 2 trận liên tiếp gần nhất, sau tuyên bố chia tay bạn gái hơn 7 tuổi.

Cũng bởi những ồn ào thời gian qua, Lamine Yamal lên tiếng đáp trả sau trận, tuyên bố “tất cả đều là dối trá”:

“Người ta đã nói rất nhiều về chấn thương xương mu của tôi và rằng tôi buồn này kia,…Tất cả đều là dối trá. Tôi cố gắng không để ý đến những lời thêu dệt về mình. Dù sao đi nữa, tôi chắc chắn bản thân có thể trở lại với phong độ tốt nhất”.

Yamal cho biết không ngại những tiếng la ó có thể xảy ra: “Nếu họ la ó tôi, đó là vì họ biết tôi là một cầu thủ quan trọng trên sân”.

Yamal tuyên bố những gì người ta nói về anh thời gian qua "tất cả đều là dối trá". Ảnh: FCB

Với tuyệt phẩm tung lưới Club Brugge, Lamine Yamal lại được nhắc đến với Messi. Tuy nhiên, cầu thủ này một lần nữa nhấn mạnh, anh chỉ muốn là bản thân mình:

“Messi đã ghi vô vàn bàn thắng như thế, vì vậy tôi không thể so bì được với anh ấy. Tôi chỉ đang cố gắng cải thiện bản thân và đi theo con đường của riêng mình. Tôi hi vọng có thể ghi thêm nhiều bàn thắng tương tự như vào lưới Club Brugge, trong tương lai”.

Về kết quả chung của Barca, Yamal bày tỏ sự tiếc nuối khi đội nhà không có được 3 điểm: “Chúng tôi đã không thể giành chiến thắng. Đó là một đội bóng mạnh và chơi trên sân đấu đó khá khắc nghiệt.

Nhưng thật khó mà ca khúc khải hoàn khi để thủng lưới đến 3 bàn. Chúng tôi là Barca và chúng tôi luôn phải chiến thắng”.