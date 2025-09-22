Vòng 5 Ngoại hạng Anh tối 21/9 chứng kiến cuộc so tài chủ nhà Arsenal đấu Man City. Lưới của Pháo thủ rung lên ở ngay phút thứ 9, bởi cái tên quen thuộc: Haaland.

Haaland ghi bàn sớm cho Man City nhưng Arsenal mới là đội có thế trận tốt hơn và đã gỡ hòa phút cuối. Ảnh: Man City FC

Lợi thế dẫn bàn của Man City được duy trì đến những phút bù giờ cuối trận, trước khi Gabriel Martinelli mang về 1 điểm cho Arsenal.

Với kết quả này, Arsenal vẫn xếp nhì bảng, nhưng bị đội dẫn đầu Liverpool bỏ xa đến 5 điểm, trong khi Man City đứng ở hạng 9.

Sau trận đấu, Pep than thở về lịch thi đấu: “Chúng tôi vô cùng mệt mỏi. Sau trận đấu với Napoli và thực hiện ngày hồi phục saud đó, Man City phải di chuyển 4-5 tiếng đồng hồ để tới London. Chúng tôi cũng có nhiều cầu thủ bị chấn thương”.

Thuyền trưởng Man City nói thêm: “Tôi nghĩ kết quả là công bằng, nhưng nhìn chung Arsenal chơi tốt hơn”.

Mikel Arteta là HLV duy nhất có chuỗi 5 trận bất bại trước Man City của Pep Guardiola. Ảnh: TNT Sports

Ở cuộc đấu tại Emirates, Man City chỉ kiểm soát bóng 32,8%, mức thấp nhất từ trước đến nay của một đội do Pep Guardiola dẫn dắt, trong một trận đấu đỉnh cao.

Mikel Arteta tiếc rẻ, lẽ ra với thế trận như vậy, Arsenal phải giành chiến thắng, thay vì chỉ kiếm được 1 điểm vào phút chót.

“Tôi rất tự hào về Arsenal, cách chúng tôi chơi, cách chúng tôi áp đảo Man City,… Chính vì vậy tôi rất thất vọng với kết quả chung cuộc”.

Tuy tiếc nuối vì không kiếm được 3 điểm, nhưng Mikel Arteta lập kỷ lục về đối đầu Pep Guardiola. Ông trở thành HLV duy nhất có chuỗi bất bại 5 trận trước Man City tại Ngoại hạng Anh.

Arsenal cho thấy có thành tích rất tốt ở những cuộc so tài căng thẳng, với 13 chiến thắng, 10 hòa và chỉ thua 1 trong 24 trận gần nhất gặp các đội bóng lớn tại Premier League.