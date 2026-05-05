Với chiến thắng tưng bừng 3-2 Liverpool trong trận derby nước Anh cuối tuần qua, MU chính thức lấy vé dự Cúp C1 mùa sau.

Đi cùng niềm vui trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu, thuyền trưởng tạm quyền Michael Carrick nhiều khả năng sẽ được bổ nhiệm dẫn dắt lâu dài ‘Quỷ đỏ’, khi nhận sự ủng hộ tuyệt đối từ phòng thay đồ Old Trafford.

MU ưu tiên bổ sung tuyến giữa ở chuyển nhượng hè này. Ảnh: Transfers News Live

Theo Daily Mail, MU sẽ chi lớn cho chuyển nhượng hè này, trong đó riêng ngân sách để mua sắm tăng cường tuyến giữa – dự kiến là 3 bản hợp đồng mới, đã là 150 triệu bảng.

Những cái tên được liệt kê trong danh sách quan tâm của ‘Quỷ đỏ’ gồm Elliot Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace), Sandro Tonali (Newcastle), Carlos Baleba (Brighton), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) và Ederson (Atalanta).

Cụ thể hơn, MU dành khoảng 80 triệu bảng để mang về một tiền vệ ngôi sao, thay thế Casemiro ra đi vào cuối mùa (được cho đến Inter Miami chơi cùng Messi).

Đội chủ sân Old Trafford cũng sẵn sàng chi 40 triệu bảng để mua một tiền vệ khác thay Manuel Ugarte. Cầu thủ người Urguay không còn cơ hội ở MU, sau cái ‘lắc đầu’ của Sir Jim Ratcliffe.

Nguồn trên cho biết thêm, mặc dù mới gia hạn thành công Kobbie Mainoo, nhưng MU vẫn có thể tăng cường đội hình bằng cách chiêu mộ thêm một tiền vệ thứ 3 với giá khoảng 20 triệu bảng, trong đó Shea Charles (Southampton) lọt tầm ngắm.

Ngoài ưu tiên chính cho tuyến giữa, MU cũng muốn bổ sung vị trí tiền vệ cánh trái, hậu vệ trái, trung vệ và 1 thủ môn dự bị.

Đội ngũ tuyển dụng hy vọng thu có thêm nguồn ngân sách từ việc bán Hojlund, Rashford, Onana, Ugarte. Joshua Zirkzee cũng có thể ra đi, do ít cơ hội ra sân.