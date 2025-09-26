Vòng 6 giải bóng đá nữ VĐQG 2025:

Nếu ở lượt đi giải bóng đá nữ QG 2025, đội bóng Thủ đô chỉ thắng tối thiểu PP Hà Nam 1-0, nhờ bàn duy nhất của Nguyễn Thị Hoa, thì ở cuộc tái đấu tại lượt về, nữ Hà Nội cho thấy sự vượt trội hơn nhiều.

Hải Yến cùng nữ Hà Nội thắng thuyết phục PP Hà Nam

Một điều đáng chú ý, người ghi cả 3 bàn cho nữ Hà Nội đều đến bởi 1 cái tên: đội trưởng Hải Yến. Cụ thể, cô làm tung lưới Hà Nam ở phút 45+1, phá vỡ thế quân bình của trận đấu.

Sang hiệp 1, nữ tuyển thủ này có bàn thứ 2 ở phút 51 và hoàn tất cú hat-trick trong ngày ở phút bù giờ 90+5, ấn định chiến thắng 3-1 cho nữ Hà Nội. Phía Hà Nam, Vũ Thị Hoa là cô gái điền tên lên bảng tỷ số (rút ngắn 1-2) ở phút 65.

Với chiến thắng thuyết phục này, nữ Hà Nội đánh chiếm lại ngôi đầu từ tay TP.HCM I, nhờ hơn 1 điểm (14 so với 13).

Niềm vui của các cô gái Than KSVN

Ở trận đấu còn lại, Thái Nguyên T&T một lần nữa cho thấy thực sự gặp khó khi đấu Than KSVN. Nếu ở ngày khai màn giải đấu, họ bị đối thủ chia điểm, dù dẫn trước 2 bàn thì chiều nay còn rơi cảnh trắng tay.

Ở cuộc so tài này, 2 đội chơi ăn miếng trả miếng, tạo nên trận đấu hấp dẫn. Phút 12, Than Than KSVN đã bất ngờ có bàn dẫn trước nhờ công của Thúy Hằng.

Để thủng lưới trước, Thái Nguyên càng có lý do chơi quyết tâm hơn, tuy nhiên lần này đối thủ lại làm được điều tương tự như họ, ở cuộc gặp lượt đi, khi phút 47, đội bóng ngành Than gia tăng cách biệt lên 2-0, từ cú sút xa gần 40m của Nhật Lan.

Phút 62, Như Quỳnh nhen lên hi vọng cho Thái Nguyên với cú sút phạt thành bàn, rút ngắn xuống còn 1-2. Dù vậy, đó cũng là tất cả những gì cô gái xứ chè làm được, dù đã nỗ lực và tạo ra thêm những cơ hội.

Chung cuộc, Thái Nguyên thua 1-2 Than KSVN, xếp ở vị trí thứ 4, nhìn đối thủ đứng trên.

KẾT QUẢ CỤ THỂ VÒNG 6:

TP.HCM I - TP.HCM II: 3-0

PP Hà Nam - Hà Nội: 1-3

Than KSVN - Thái Nguyên T&T: 2-1