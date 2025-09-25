Lượt đi giải bóng đá nữ QG 2025, khép lại bằng trận hòa kịch tính và hấp dẫn giữa Hả Nội và TPHCM I (hòa 2-2). Kết quả giúp các cô gái Thủ đô (11 điểm) giữ được vị trí dẫn đầu đã lấy được ở vòng trước đó, nhờ hơn đối thủ 1 điểm.

Nữ TP.HCM I (áo vàng) trở lại vị trí đầu bảng sau trận đấu sớm ở vòng 6 với 'gà nhà' TP.HCM II

Tuy nhiên, áp lực giờ đây lại được cô trò Đoàn Thị Kim Chi gửi đến nữ Hà Nội, sau khi lấy trọn 3 điểm ở trận đấu sớm vòng 6, diễn ra vào chiều nay (25/9).

Cụ thể, thắng giòn 3-0 TPHCM II, nữ TPHCM I lấy lại ngôi vị số 1 với 13 điểm, hơn Hà Nội 2 điểm – đội sẽ có trận đấu với Hà Nam vào chiều mai (26/9.

Trở lại trận đấu TPHCM I 3-0 TPHCM II, kết quả này có thể đoán được trước giờ bóng lăn, bởi sự chênh lệch giữa 2 đội. Đừng quên, ở trận lượt đi, các nhà đương kim giữ cúp thắng to ‘gà nhà’ tới 7-0.

Hoài Lương là người mở tỷ số cho TPHCM I bằng một cú đánh đầu ở ngay phút thứ 7. Tưởng các phút sau đó, lưới TPHCM II sẽ tiếp tục dâng lên thì tỷ số này được giữ nguyên đến hết hiệp 1.

Hai bàn thắng còn lại của TPHCM I đến sau giờ nghỉ giải lao, do công của K’Thùa (49’) và bàn đá phản của Diễm Quỳnh ở phút 80.

Với nữ TPHCM II, sau 6 vòng để thủng lưới 14 lần và vẫn chưa biết cách ghi bàn, ‘yên vị’ cuối bảng (5 thua, 1 hòa).

Kết quả vòng 6: TP.HCM I – TPHCM II: 3-0

Lịch thi đấu vòng 6 ngày 26/9: PP Hà Nam vs Hà Nội (15h30, sân S3-PVF); Than KSVN vs Thái Nguyên T&T (16h, sân Thanh Trì)