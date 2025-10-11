Ở trận đón tiếp Azerbaijan trong khuôn khổ bảng D vòng loại World Cup 2026, Mbappe tỏa sáng, là người đã khai thông thế bế tắc cho đội nhà ở cuối hiệp 1, lúc tuyển Pháp đang gặp bế tắc.

Mbappe bị chấn thương mắt cá chân. Ảnh: X Fabrizio Romano

Sang hiệp 2, thêm Rabiot và Thauvin lần lượt lập công mang về chiến thắng 3-0 cho đoàn quân của HLV Deschamps.

Tuy nhiên, niềm vui của họ không được trọn vẹn, sau khoảnh khoắc Mbappe ngã xuống sân, biểu lộ gương mặt cho thấy rõ bị đau. Thấy không thể tiếp tục, đội trưởng tuyển Pháp đã ra dấu xin thay người.

Phút 83, Mbappe tập tễnh rời sân trong sự lo lắng của người hâm mộ.

Sau trận, HLV Deschamps xác nhận tin xấu: Mbappe bị chấn thương ở mắt cá chân, nơi vốn anh đã bị đau trước lúc lên tập trung cùng tuyển Pháp.

“Mbappe chịu một cú va chạm khác vào đúng mắt cá chân bị thương. Cơn đau sẽ giảm dần khi cậu ấy nghỉ ngơi.

Trong một trận đấu, va chạm là điều khó tránh khỏi. Chúng tôi sẽ đánh giá thêm về tình hình của Mbappe. Cậu ấy đang gặp vấn đề không tốt về thể lực”.

Đội trưởng số 9 ra dấu xin thay người khi không thể tiếp tục thi đấu. Ảnh: Madrid Xtra

Tin xấu từ Deschamps về Mbappe khiến Real Madrid không khỏi lo lắng lẫn bực mình. Họ vốn muốn giữ Mbappe ở lại để tránh rủi ro, sau khi anh có dấu hiệu bị đau ở trận Real Madrid 3-1 Villarreal.

Dù vậy, thuyền trưởng tuyển Pháp không chịu, vẫn triệu tập Mbappe và đã sử dụng hơn 80 phút trước khi đội trưởng số 9 xin thay người.

Trừ thảm họa thua 2-5 Atletico, Real Madrid thăng hoa cùng Mbappe từ đầu mùa, bởi hiệu suất ghi bàn cực khủng của anh. Phía trước là siêu kinh điển với Barca đang đến gần, Real Madrid cần một Mbappe tốt nhất để giúp họ thắng ở cuộc chiến không chỉ là 3 điểm.

Trận đấu còn lại của tuyển Pháp ở kỳ FIFA Days tháng 10 này là làm khách Ireland lúc 1h45 ngày 14/10.