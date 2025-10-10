Mbappe với thông điệp dành cho Lamine Yamal, là một phần nội dung trong cuộc phỏng vấn được chương trình ‘Universo Valdano ‘nhá hàng’ trước khi lên sóng vào Chủ nhật này (12/10).

Trong cuộc trò chuyện có đoạn Mbappe nói về viên ngọc của Barca: “Lamine Yamal cho thấy thực sự yêu bóng đá và đó là điều đừng bao giờ cậu ấy để mất đi. Còn về cuộc sống cá nhân, đó là chuyện riêng của Yamal.

Mbappe lên tiếng bảo vệ Lamine Yamal, bảo mọi người hãy để cậu nhóc yên. Ảnh: Fabrizio Romano

Mọi người bàn tán rất nhiều về đời tư của cậu ấy. Tôi nghĩ họ nên để Lamine Yamal yên.

Trên sân cỏ cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng ngoài đời Yamal mới chỉ là cậu nhóc 18 tuổi, độ tuổi ai cũng mắc sai lầm và trưởng thành từ đó.

Lamine Yamal cực kỳ tài năng và tôi hi vọng cậu ấy sẽ tiếp tục con đường của mình và đạt được thành công xứng đáng. Yamal chỉ cần tập trung vào bóng đá”.

Có thể thấy được sự tôn trọng của Mbappe dành cho Lamine Yamal, bất kể họ là đối thủ của nhau ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG.

Yamal cùng Tây Ban Nha thắng Pháp và Mbappe ở bán kết EURO 2024, trước khi xương châu Âu. Cậu nhóc cũng hưởng niềm vui trong màu áo Barca ở siêu kinh điển với Real Madrid.

Yamal bị săm soi rất nhiều về cuộc sống riêng. Ảnh: Insta Nicky Nicole

Sở dĩ Mbappe có những thấu hiểu và đồng cảm với Yamal, bởi anh cũng nổi tiếng sớm, ra mắt Monaco khi mới 16 tuổi và thu hút mọi sự chú ý của truyền thông Pháp khi còn là một cậu nhóc.

Ở tuổi 26, Mbappe đã 2 lần góp mặt ở chung kết World Cup, trở thành nhà vô địch thế giới năm 19 tuổi, chuẩn bị đến với ngày hội này lần thứ 3 vào năm sau.

Tại mùa giải năm nay, Mbappe thể hiện một phong độ rất đáng gờm, ghi 14 bàn sau 10 trận cho Real Madrid, trong đó 9 bàn ở La Liga và 5 bàn ở Cúp C1.