1h45 ngày 12/10, sân Lillekula:

Đội tuyển Italia bắt đầu triều đại Gennaro Gattuso với trận thắng 5-0 trước Estonia cách nay hơn một tháng, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Đó là chiến thắng của tinh thần hơn là chiến thuật. Tương tự, trong trận thứ hai mà Rino Gattuso chỉ đạo, đội tuyển Thiên Thanh thắng siêu kịch tính Israel 5-4.

Italia từng thắng Estonia 5-0 ngày Gattuso ra mắt. Ảnh: Azzurri

Có một điểm dễ thấy ở Italia mới: Gattuso - một cựu tiền vệ phòng ngự - không ngần ngại chơi tấn công. Điều này khác biệt so với người tiền nhiệm Luciano Spalletti, người đôi khi thực dụng quá mức.

Nói cách khác, Italia của Gattuso là đội bóng tấn công toàn diện. Họ đang hướng đến 3 điểm khác tại Tallinn trong nỗ lực cạnh tranh ngôi đầu bảng với Na Uy.

Cơ hội để Italia lấy ngôi đầu bảng I là không cao. Ngoài việc để thua Na Uy 0-3, Azzurri hiện tại kém xa đối thủ về mặt hiệu số: +5 so với +21.

Bất lợi nhưng Gattuso không để điều đó ảnh hưởng đến tâm lý. Ông hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp với Italia bằng thế trận tấn công toàn lực.

Hai trung phong Moise Kean và Mateo Retegui sẽ đá chính. Bên cạnh đó, hai tiền đạo cánh có thể cũng được sử dụng: Rino cân nhắc Orsolini bên cánh phải, trong khi Raspadori phía cánh trái.

Lựa chọn này đồng nghĩa với việc Italia không đá 4-4-2, mà thiên về 4-2-4. Rino muốn giành chiến thắng và gây áp lực lên đối thủ, giống như ông đã làm ở Bergamo trận ra mắt.

Gattuso xây dựng Italia thiên về tấn công. Ảnh: Azzurri

Đội bóng Thiên Thanh thiên về tấn công là điều Gattuso hướng đến. Ông muốn chứng minh rằng mọi thứ đã thay đổi so với quá khứ. Các tifosi Italia đánh giá cao Gattuso về hình ảnh một HLV có trái tim và lòng dũng cảm.

Các cầu thủ ngay từ ngày đầu đã tiếp nhận được yếu tố này từ Rino. Tất cả đều chiến đấu như thể mỗi phút đều là thời gian cuối cùng họ còn được hiện diện trên sân cỏ.

Sơ đồ 4-2-4 đầy tính mạo hiểm, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất cân bằng nếu quá ham tấn công.

Gattuso đặt kỳ vọng vào việc cặp tiền vệ trung tâm Barella và Tonali sẽ kiểm soát được tuyến giữa để đạt hiệu suất tối đa trước Estonia.

Lực lượng:

Estonia: Kristo Hussar chấn thương.

Italia: Politano, Zaccagni, Scamacca, Buongiorno chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Estonia (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Kuusk, Paskotsi, Saliste; Shein, Palumets; Yakovlev, Kait, Sinyavskiy; Sappinen.

Italia (4-2-4): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Orsolini, Kean, Retegui, Raspadori.

Tỷ lệ trận đấu: Italia chấp 2 1/2

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/2

Dự đoán: Italia thắng 4-0.