1h45 ngày 12/10, sân Martinez Valero:

Đội tuyển Tây Ban Nha trở lại giai đoạn vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với một loạt sự thiếu vắng quan trọng trên mọi tuyến vì chấn thương.

Các trường hợp phải ngồi nhà có đôi cánh Lamine Yamal và Nico Williams, Gavi, Fermin Lopez, Dani Carvajal. Ngoài ra, mới đây trung vệ Dean Huijsen và Dani Olmo cũng phải rút lui vì chấn thương.

Pedri là thủ lĩnh Tây Ban Nha. Ảnh: SEFutbol

Bất chấp những mất mát này, HLV Luis de la Fuente vẫn tự tin về chất lượng chiều sâu và tính cạnh tranh của Tây Ban Nha.

“Chúng tôi rất may mắn. Chúng tôi có một đội bóng đang ở giai đoạn trưởng thành tuyệt vời”, De la Fuente tuyên bố tự tin trước giới báo chí.

Vị HLV vô địch EURO 2024 nhấn mạnh: “Giờ đây, chúng tôi có Oyarzabal, Mikel Merino, Ferran Torres... Họ có ảnh hưởng rất lớn đến đội. Đội bóng rất tôn trọng vai trò của mình; không hề có cái tôi cá nhân nào ở đây”.

Khi được hỏi về việc không có Lamine Yamal, HLV De la Fuente tự tin: “Tôi không lo lắng; có rất nhiều lựa chọn. Ferran cũng có thể chơi ở đó, cũng như Jesus Rodriguez, De Frutos và những cầu thủ khác nằm trong kế hoạch của chúng tôi.

Tôi nghĩ mình rất may mắn vì có thể chọn từ 40 đến 50 cầu thủ. Tôi có thể xây dựng hai hoặc ba đội tuyển. Tôi muốn tất cả mọi người đều khỏe mạnh; đó là điều duy nhất khiến tôi lo lắng”.

Kvaratskhelia và đồng đội tự tin thách thức Tây Ban Nha. Ảnh: GFF

Đây hứa hẹn là trận đấu thú vị, khi Georgia rất tự tin với những thủ lĩnh Khvicha Kvaratskhelia và Giorgi Mikautadze.

Kvaratskhelia là trung tâm lối chơi của Georgia, với những pha xử lý kỹ thuật và tốc độ. Kể từ khi gia nhập PSG với Luis Enrique, cựu cầu thủ Napoli trưởng thành hơn về nhiều mặt.

“Thật tích cực khi chúng tôi có đủ thời gian để chuẩn bị. Điều quan trọng nhất là tất cả các cầu thủ đều cảm thấy tốt”, tiền đạo có biệt danh Kvaradona chia sẻ. Anh cảm ơn PSG đã “giúp đỡ rất nhiều để tôi sẵn sàng 100% cho trận đấu này”.

Trong khi đó, chân sút Mikautadze - người đang tỏa sáng với Villarreal ở La Liga - tự tin thách thức hàng phòng ngự Tây Ban Nha.

“La Roja” được đánh giá trội hơn về mặt nhân sự và sự gắn kết tập thể. Tuy vậy, Georgia sẽ khiến chủ nhà có trận đấu khó khăn nhất định.

Lực lượng:

Tây Ban Nha: Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermin Lopez, Gavi, Carvajal, Huijsen, Nico Williams chấn thương.

Georgia: Chakvetadze chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Mikel Merino, Zubimendi, Pedri; Pino, Oyarzabal, Ferran Torres.

Georgia (4-4-2): Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Lochoshvili; Gagnidze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili; Mikautadze, Kvaratskhelia.

Tỷ lệ trận đấu: Tây Ban Nha chấp 2 1/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/2

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 3-1.