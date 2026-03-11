editorial_uefa_com atletico_de_madrid_v_tottenham_hotspur_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (4).jpg
Ngay phút thứ 6, Llorente mở tỷ số cho Atletico
editorial_uefa_com atletico_de_madrid_v_tottenham_hotspur_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (5).jpg
Đội chủ nhà khởi đầu như mơ
editorial_uefa_com atletico_madrid_v_tottenham_hotspur_ _uefa_champions_league_ _round_of_sixteen_ _first_leg_ _riyadh_air_metropolitano (2).jpg
Tiếp đó, Griezmann tận dụng sai lầm của hàng thủ Spurs nhân đôi cách biệt
editorial_uefa_com atletico_de_madrid_v_tottenham_hotspur_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (3).jpg
editorial_uefa_com atletico_madrid_v_tottenham_hotspur_ _uefa_champions_league_ _round_of_sixteen_ _first_leg_ _riyadh_air_metropolitano.jpg
Phút 16, thủ thành Kinsky mắc sai lầm đáng trách, biếu cho Julian Alvarez bàn thắng thứ 3
editorial_uefa_com atletico_madrid_v_tottenham_hotspur_ _uefa_champions_league_ _round_of_sixteen_ _first_leg_ _riyadh_air_metropolitano (1).jpg
www_thesun_co_uk 2026 tottenham hotspurs antonin kinsky 1065603055 (2).jpg
Thủng lưới 3 bàn sau 17 phút bóng lăn, Kinsky phải rời sân sớm nhường chỗ cho Vicario
editorial_uefa_com fbl eur c1 atletico_madrid tottenham (1).jpg
Tuy vậy, tình hình cũng chưa khả quan hơn với Tottenham khi họ để lọt lưới bàn thứ tư ở phút 22
editorial_uefa_com fbl eur c1 atletico_madrid tottenham (2).jpg
Le Normand dứt điểm cận thành ghi bàn
editorial_uefa_com atletico_de_madrid_v_tottenham_hotspur_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (2).jpg
Pedro Porro rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4
editorial_uefa_com fbl eur c1 atletico_madrid tottenham.jpg
editorial_uefa_com atletico_de_madrid_v_tottenham_hotspur_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg.jpg
Nhưng sang hiệp hai, Alvarez một lần nữa tỏa sáng, ghi bàn thứ 5 cho đội chủ nhà
editorial_uefa_com atletico_de_madrid_v_tottenham_hotspur_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_round_of_16_first_leg (1).jpg
Griezmann chia vui với đàn em
www_thesun_co_uk 2026 tottenham hotspurs antonin kinsky 1065603055 (1).jpg
Phút 76, Solanke sút trái phá rút ngắn cách biệt xuống còn 2-5
www_thesun_co_uk 2026 tottenham hotspurs antonin kinsky 1065603055.jpg
HDFNYZuWMAAExPR.jpg
Atletico giành lợi thế lớn trước trận lượt về ở London

Nguồn ảnh: Uefa, 433