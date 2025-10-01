2h ngày 2/10, sân Montjuic:

Cả thế giới đang chờ đợi để được trải nghiệm một trong những trận đấu hấp dẫn nhất vòng bảng Champions League 2025/26, mùa giải thứ hai thi đấu với thể thức mới.

PSG của Luis Enrique, nhà đương kim vô địch, sẽ đến làm khách trên sân của Barcelona được dẫn dắt bởi Hansi Flick.

Với Yamal, Barca tự tin đấu PSG. Ảnh: MD

Mục tiêu của Barca rất rõ ràng: họ muốn tiến sâu hơn vòng bán kết mùa giải trước, thậm chí là chinh phục chiếc cúp Champions League/Cúp C1 thứ 6 trong lịch sử.

Chiến thắng gần nhất của Barca diễn ra năm 2015 với chính Luis Enrique là “đạo diễn”. Trên đường đi, họ thắng PSG chung cuộc 5-1 ở tứ kết.

Neymar là ngôi sao bùng nổ mùa 2014/15. Chính phong độ ấy khiến cho Lamine Yamal – cậu bé vừa gia nhập học viện La Masia năm đầu tiên, càng thêm ngưỡng mộ “Hoàng tử bóng đá Brazil”.

Giờ đây, Lamine Yamal là nhân tố quan trọng nhất đội hình Barca. Chiến thắng trước Sociedad cuối tuần qua càng khẳng định giá trị của chàng trai 18 tuổi – người vừa đứng trên bục trao Quả bóng vàng với vị trí thứ 2.

“Tôi không thích cách gọi là ‘siêu, siêu’ đó. Tôi không thích những lời thổi phồng về Lamine. Cậu ấy mới 18 tuổi. Cậu ấy cần tập trung vào việc luyện tập chăm chỉ”, Hansi Flick nói với giới truyền thông trước thềm trận PSG.

Flick đang làm mọi cách để Lamine Yamal tập trung vào sân cỏ, dù anh đang là một trong những cầu thủ quyết định nhất hiện nay. Ông không muốn để anh bị kéo vào những thứ ngoài sân cỏ.

Trong khi đó, PSG sẽ bước vào trận đấu này với sự suy yếu đáng kể về mặt nhân sự.

Luis Enrique trở lại Barcelona mà không có Dembele lẫn Marquinhos. Ảnh: PSG Inside

Đội bóng Pháp không có Quả bóng vàng Ousmane Dembele, thủ lĩnh phòng ngự Marquinhos, cùng đôi cánh Desire Doue - Kvaratskhelia – những chuyên gia rê bóng.

Dù sao, Luis Enrique nhiều khả năng Vitinha, Fabian Ruiz và Joao Neves cùng trở lại. Đây là bộ 3 tiền vệ chất lượng nhất hiện nay, để chống lại “siêu máy tính” Pedri của Barca.

Luis Enrique luôn tìm ra các phương án giải quyết vấn đề chấn thương. Thế nên, sẽ rất thú vị khi xem cách ông tiếp cận trận đấu với CLB cũ Barcelona – nơi ông đã giành được mọi danh hiệu.

Với Lamine Yamal dẫn dắt hàng công, Pedri kiểm soát nhịp điệu ở giữa sân, thủ môn Wojciech Szczesny ra mắt Champions League mùa này, PSG khao khát đánh bại nhà ĐKVĐ PSG.

Lực lượng:

Barca: Fermin Lopez, Gavi, Joan Garcia, Raphinha, Ter Stegen chấn thương. Balde chưa chắc thi đấu.

PSG: Dembele, Marquinhos, Desire Doue, Kvaratskhelia chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres; Lewandowski.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Mbaye, Goncalo Ramos, Barcola.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/2

Dự đoán: Barca thắng 3-2.