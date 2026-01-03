Sân đầu tiên mở cửa trong năm 2026 tại Italia là Unipol Domus, nơi Cagliari đón tiếp AC Milan do cựu HLV Max Allegri dẫn dắt.

“Rossoneri” hành quân đến Cagliari với tham vọng chiếm lấy vị trí dẫn đầu tạm thời trên bảng xếp hạng, trong bối cảnh Serie A là đấu trường duy nhất của họ, và mục tiêu là thách thức các ứng viên vô địch hoặc ít nhất đảm bảo suất dự Champions League.

Leao ghi bàn duy nhất cho Milan. Ảnh: Lega Serie A

Cagliari nhập cuộc đầy tự tin, khởi đầu khá suôn sẻ. Tuy nhiên, Milan vẫn giữ được sự trật tự và điềm tĩnh quen thuộc.

Pha bóng đáng chú ý đầu tiên đến giữa hiệp 1 từ pha phản công, nhưng Rafael Leao không phối hợp được với Loftus-Cheek.

Trong thế trận mà Cagliari thi đấu tự tin, Luka Modric mang lại sự cân bằng cho đội khách bằng sự di chuyển nhịp nhàng, các đường chuyền chính xác.

Modric mang về quả phạt góc đầu tiên cho Milan, rồi chính anh thực hiện để trung vệ De Winter bật cao đánh đầu không không thành bàn.

Milan tưởng như được hưởng phạt đền cuối hiệp 1, khi Rodriguez phạm lỗi với Loftus-Cheek trong vòng cấm, nhưng trọng tài bắt lỗi việt vị của Leao ở giây trước đó.

Sau giờ nghỉ, Milan thay đổi cục diện trong hiệp hai. Phút 50, Adrien Rabiot xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang, để Leao có thời gian khống chế bóng và sút chân trái thành bàn.

Modric có trận đấu xuất sắc. Ảnh: Lega Serie A

Lúc này, kinh nghiệm của Modric được phát huy toàn diện. Tiền vệ người Croatia tạo cơ hội không lâu sau đó, với đường chuyền cho Loftus-Cheek, nhưng bị Rodriguez hóa giải.

Modric nổi bật hơn tất cả với 92% đường chuyền thành bàn, chiến thắng 75% số pha tranh chấp tay đôi với đối thủ. Anh thi đấu bền bỉ và mang hình ảnh thủ lĩnh về mọi mặt.

Khoảng thời gian cuối trận là lúc Milan tận dụng thời điểm để trao cơ hội ra mắt cho Fullkrug, tân binh được chiêu mộ nhằm giải quyết bài toán tấn công, đặc biệt trong bối cảnh Santi Gimenez phải nghỉ dài hạn.

Fullkrug nỗ lực hòa nhập, tạo cơ hội tốt cho Pulisic ở phút 87, nhưng thủ môn Cagliari kịp khép góc cứu thua.

Milan giành 3 điểm và chiếm ngôi đầu bảng, trong khi chờ đối thủ cùng thành phố Inter đấu Bologna (2h45 ngày 5/1).

Ghi bàn: Rafael Leao 50’.