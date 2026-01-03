3h00 ngày 4/1, sân Cornella:

Barcelona kết thúc năm 2025 với 7 chiến thắng liên tiếp trên các mặt trận. Chuỗi thành tích này giúp họ vượt qua Real Madrid ở La Liga với khoảng cách 4 điểm.

Sau những ngày nghỉ, đội quân của Hansi Flick trở lại với mục tiêu giành trọn 3 điểm trong trận derby Barcelona với Espanyol.

Barca hướng đến 3 điểm trước Espanyol. Ảnh: EFE

Những trận derby thường rất quyết liệt, đầy tranh cãi và cả bạo lực. Lần này, không khí hứa hẹn còn nóng hơn vì một cái tên: Joan Garcia.

Mùa trước, Barca mừng chức vô địch La Liga với chiến thắng 2-0 trước Espanyol. Khán đài Cornella trở nên thù địch.

Ngoài ra, ở gần sân Cornella hồi tháng 5 năm ngoái, một vụ tai nạn làm 14 người bị thương. La Liga và chính quyền địa phương đẩy mức báo động lên rất cao, tránh những hành vi bạo lực.

Joan Garcia đứng trong khung thành Espanyol ở trận ấy. Ngay sau đó, anh gia nhập Barca khi CLB này kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng.

Phong độ hiện tại của Joan Garcia rất ấn tượng. Không chỉ sở hữu những pha cứu thua xuất sắc, anh còn tham gia vào sự vận hành chiến thuật, giúp Barca ổn định trở lại sau vài tháng đầu mùa gặp khó khăn.

Chính vì thế, người hâm mộ Espanyol càng không vui vẻ khi nhìn Joan Garcia trở lại Cornella – nơi anh gắn bó 9 năm từ lúc còn thuộc biên chế đội trẻ.

Báo chí Tây Ban Nha ví Garcia như Courtois. Vượt qua tất cả, thủ thành 24 tuổi này tự tin cùng Barca hướng đến chiến thắng trận derby, như món quà đầu năm mới.

Joan Garcia là tâm điểm derby. Ảnh: FCB

Chiến thắng giúp Barca gây áp lực lên Real Madrid, đội tiếp Betis một ngày sau mà không có Kylian Mbappe vì chấn thương.

Sau trận derby, thầy trò Hansi Flick cũng di chuyển sang Saudi Arabia để tham dự Siêu cúp Tây Ban Nha. Đối thủ của họ ở bán kết là Bilbao, hứa hẹn cuộc gặp khác giữa Lamine Yamal và Nico Williams.

Bất chấp việc giải đấu bị chỉ trích vì tổ chức ở Saudi Arabia, Barca rất vui vẻ dự giải. Bởi vì, nếu bảo vệ danh hiệu vô địch, họ có thể nhận đến 9 triệu euro.

Lực lượng:

Espanyol: Terrats, Puado chấn thương. Pickel dự cúp châu Phi.

Barca: Christensen, Gavi chấn thương; Dani Olmo đau nhẹ. Araujo vắng mặt vì lý do cá nhân.

Đội hình dự kiến:

Espanyol (4-3-3): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Gonzalez, Edu, Lozano; Dolan, Fernandez, Milla.

Barca (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Farran Torres.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 1

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/2

Dự đoán: Barca thắng 3-1.